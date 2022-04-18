«أبوظبي للثقافة والفنون» تعلن عن الموعد النهائي للمشاركة في جوائزها

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، عن آخر موعد أمام المبدعين الإماراتيين للترشح لـ 4 جوائز في مجال التصميم والإبداع بقيمة 90 ألف درهم.

وأشارت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، إلى أنّ المجموعة تواصل التزامها بتنمية المهارات وصقل المواهب والاستثمار في الشباب والاحتفاء بالمبدعين الإماراتيين في جميع مجالات الإبداع، وقالت: «من خلال جوائز المجموعة، نعمل مع شركائنا على تعزيز المسؤولية المجتمعية والإسهام في استدامة النهضة الثقافية وتمكين الصناعات الإبداعية».

وتابعت: «إثراءً للرؤية الثقافية لأبوظبي، وترسيخاً لمكانتها عاصمة إقليمية للثقافة والفنون، وحاضنة عالمية للمبدعين، نواصل تقديم أقصى الجهود في سبيل تعزيز المنظومة الوطنية للثقافة، وصولاً إلى توفير فرص التدريب الاحترافي في التخصص المهني للشباب الإماراتي من قادة المستقبل». وأشارت المجموعة إلى أن آخر موعد للتقديم في «منحة التصميم»، وهي بالشراكة مع «ليكول» بدعم من دار «فان كليف أند آربلز»، والتي تهدف إلى زيادة المعرفة بصناعة المجوهرات في الإمارات، وتحفيز إتقان الحرف اليدوية والانفتاح على العالم، سيكون 18 مايو المقبل، فيما سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة قيمتها 50 ألف درهم إماراتي في 30 مايو المقبل.

كما أعلنت، أن آخر موعد للتقدم لجائزة الإبداع من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون -«جلف كابيتال»، التي تأسست عام 1996 بالشراكة مع شركة «جلف كابيتال» تقديراً للإبداع المتميز لممارسي الفنون المرئية والمسرحية الشباب، سيكون في 18 مايو المقبل، على أن يعلن عن الفائز بالجائزة يوم 20 يونيو المقبل.

وأوضحت المجموعة، أن آخر موعد للتقديم في جائزة الفنون التشكيلية من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون - «جلف كابيتال»، والتي تستهدف الشباب من 18 إلى 35 عاماً، لإنتاج عمل فني أصلي مستوحى من معرض مهرجان أبوظبي، عبارة عن فيديو سواءً فيلم أو رسوم متحركة، والتصوير، والفنون التشكيلية من رسم ونحت وتركيب وغيرها، سيكون في 31 مايو المقبل على أن يُعلن عن الفائز مع اجتماع اللجنة في 15 سبتمبر المقبل.

من جهته، قال كريم الصلح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»: «نأمل أن تلهم هذه الجوائز المتميزة المواهب الإماراتية الشابة للمساهمة في المشهد الفني والثقافي في الإمارات».

وتابع أن شراكة «جلف كابيتال» الطويلة مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تركز على تشجيع وتمكين الشباب في الدولة وإطلاق العنان لمواهبهم ورواية قصصهم والتفاعل مع المشهد الفني والثقافي الأوسع في المنطقة». وبالشراكة مع توتال للطاقات في الإمارات، أعلنت المجموعة أن آخر موعد للتقديم في جائزتها للتصميم بالشراكة مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، سيكون 25 مايو المقبل على أن يعلن اسم الفائز بالجائزة في يونيو المقبل خلال حفل توزيع الجوائز بمهرجان أبوظبي، مع عرض العمل الفائز في المهرجان.