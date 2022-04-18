فضيلة الموسوي: رمضان.. أهازيج المسحر ورائحة الهريس

عبدالوهاب العريض (المنامة)

للكاتبة والشاعرة فضيلة الموسوي، من البحرين، طقوس وذكريات مع شهر رمضان، نستعيدها معها هنا في هذه الزاوية، ونستعيد أيضاً أجواء رمضان ما بين الماضي والحاضر، وعن ذكرياتها ويومياتها في الشهر الفضيل تقول: كان لرمضان في عهد الطفولة طعم خاص، كنا صغاراً نفرح جداً بقدومه، وكان الصيام بالنسبة لنا أمراً معتاداً نحتمله، وكنا أنا وأخواتي نتشارك في غسل الأواني بعد الفطور بهمة واستعجال (قبل استقدام خدم البيوت) كي نلحق على المسلسل الرمضاني «الكويتي».

وتضيف: قبل الفطور نحن البنات نساعد الوالدة في الإعداد كضرب الهريس بالمضراب الخشبي المعد له، وهذا فن خاص ورائع تستنشق معه رائحة الهريس وأنت صائم فتجيد ضرب الهريس بلحمه، كنا نشتاق للأكل الرمضاني، وننتظر ليلة النصف من رمضان بطقس، الناصفة، أو القرقاعون.

ذاكرة المسحر

وتضيف الموسوي: كان التلفزيون ينهي برامجه قبيل منتصف الليل فينام الناس ليصحوا على صوت المسحّر، ولخلو البيوت في ذلك الزمن من أصوات المكيفات كنا نستيقظ على صوت المسحر، الذي يأتي في آخر الشهر بوداعية، وبأهازيجه الشعبية الخاصة.

وعن ذاكرة عقد الثمانينيات تقول: كنت أسكن في شقة إسكان في «أم الحصم» حيث كانت المدينة حديثة، فكان المسحر يدور على البيوت في سيارة «بك -أب»، تسير على مهل في شوارعها الواسعة، ثم شيئاً فشيئاً اختفى المسحر في المدن الحديثة، ولكنه بقي في القرى والضواحي.

وتضيف الموسوي: رمضان الآن يفتقد بعض تلك الأجواء.. لماذا؟ لأن المسلسلات تعمل طوال السنة بنفس الكثافة تقريباً، ولأن الأكل الرمضاني متوافر في المطاعم طول السنة، فما الجديد في رمضان.. من هذه النواحي، لا جديد تقريباً! ولكن ما بقي هو حميمة العائلات ولقاء أفرادها على مائدة رمضان وهي من أجمل اللقاءات الاجتماعية، عند كل الناس.

وعن عقد التسعينيات، تقول: في فترة التسعينيات أو بداية الألفية أخذت ليالي رمضان في البحرين منحى مختلفاً، وهو إقامة الخيام الرمضانية في الفنادق، وبعدها بفترة كانت جريدة «الأيام» تقيم معرضها السنوي في رمضان، فكأنه بذلك ينافس الإقبال على الخيام الرمضانية.. وكان هذا المعرض أجمل برنامج لدي.

شهر الكتابة

أما عن الإبداع في رمضان، فتقول الموسوي: إذا كنت مسكوناً بنص مُلح فإنه حتماً سيُكتب، وسيتغلب على مزاج الصوم، موضحة: رمضان بشكل عام هو شهر العبادة وليس الإنتاج الإبداعي، فالنهار مشلول والليل مزدحم بالمسلسلات التلفزيونية، وزحمة بعض الشوارع في الليل، وكذلك الحياة الاجتماعية، ومجالس كثيرة، مفتوحة في كل مكان إلى درجة أننا نقرأ في مواقع التواصل الاجتماعي أسماء المجالس، والليالي المخصصة في أيام الأسبوع لكل مجلس.

وتضيف الموسوي أنها تتذكر وتحب أغاني خاصة عودتنا عليها بعض الفضائيات في رمضان، مثل أغنية: مرحباً مرحباً يا هلال، أهلاً أهلاً كيف الحال؟ فهذه الموسيقى تعبر عن رمضان، خصوصاً عندما تسمعها وقت الإفطار، مشيرة إلى أن رمضان جاء خلال السنتين الماضيتين في ظروف جائحة «كورونا»، وترتب على ذلك حرماننا من عادات وتقاليد وأهازيج شعبية ألفناها منذ زمن، حتى عاد رمضان هذا العام بجماله وألقه مع تخفيف الإجراءات وتراجع عدد الإصابات بالفيروس.