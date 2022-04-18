«التشبيه والتجريد في الصورة».. موضوع «الشارقة للبحث النقدي التشكيلي»

الشارقة (الاتحاد)

اعتمدت الأمانة العامة لجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي «التشبيه والتجريد في الصورة: التشكيل العربي نموذجاً» عنواناً للدورة الثالثة العشرة، التي تأتي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفقاً لمحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، الأمين العام للجائزة، الذي قال: «تأتي الدورة الجديدة في سياق استكمال رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في الاهتمام بالفنون التشكيلية بوصفها خطاباً عالمياً، وهذا اليقين الحضاري إنما هو روح مشروع الشارقة الثقافي الذي يؤسس لحوار إنساني مع شعوب العالم».

وتابع: «شكّلت الجائزة منذ تأسيسها علامة نقدية فارقة في العالم العربي، وناقشت موضوعات فنية حيوية في اثنتي عشرة دورة متتالية بعناوين متجددة، وفيما تعد رافداً نقدياً تشكيلياً بوصفها الجائزة العربية الأولى من نوعها في هذا المجال، فإنها عزّزت في سياقها البحثي والنشري المتواصل من الحضور النقدي في هذا الحقل الفني الواسع عبر دعمها المادي والمعنوي للنقاد العرب، لتتمكن من تشكيل هويتها، وبناء شخصيتها الاعتبارية على مدى تلك السنوات».

وحول عنوان الدورة الجديد، قال: «يُحيل الموضوع الجديد إلى فضاءات فنية متنوعة تمنح الناقد العربي مساحة واسعة للدراسة والبحث حولها، خاصة أن التجريد حاضر منذ زمن بعيد في الفنون التشكيلية، ويذهب إلى التعبير عن الفكرة الجوهرية المراد رسمها»، محدداً الثالث عشر من أكتوبر المقبل موعداً نهائياً لاستلام البحوث المشاركة، على أن يتم إعلان نتائج الفائزين في ديسمبر المقبل.

وأكد أن الجائزة تشهد تزايداً ملحوظاً في أعداد المشاركين مع كل دورة جديدة، لذلك فإن أبواب المشاركة مفتوحة أمام جميع النقاد والأكاديميين والمهتمين في النقد التشكيلي العربي.

وكانت الانطلاقة الأولى للجائزة عام 2008، ضمن توجه نقدي منفرد يُسلط الضوء على أهمية تحليل ووصف فلسفة الأعمال الفنية التشكيلية من وجهة نظر نقدية ترى التكوينات الجمالية بعين مغايرة، ليجري البحث في العمل الفني بوصفه مادة حيّة، لا بوصفه مادة ثابتة.