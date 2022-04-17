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ثقافة
علي الجندي فضائل رمضان بجوانبها الرّوحانية والتراثية
علي الجندي فضائل رمضان بجوانبها الرّوحانية والتراثية
18 ابريل 2022 01:59

محمود إسماعيل بدر (الاتحاد)

يدوّن أستاذ الأدب الجاهلي والباحث المصري الدكتور علي الجندي (1928–2009) ضمن تأملاته في كتابه الشّهير «رمضان في الأدب»، الكثير مما يتصل بشهر الصيام، سواء ما كتبه حول تسمية الشهر لدى اللغويين، أو تاريخه كما توضّحه جملة من الدراسات التراثية، ثم يتنقّل إلى حضور رمضان في الأدب العربي من خطب ورسائل ومواعظ وحكم وقصائد، معظمها ركّز على فضائله.
يعرّج المؤلف في كتابه الصادر عن مطبعة جامعة القاهرة عام 1959، على موضوع التّهاني بحلول الشهر الكريم، وقد أصبحت تقليداً ثابتاً في العهد العبّاسي، حيث يستشهد بمجموعة من الأبيات التي تبادلها الخلفاء والأمراء والولاة لعدد من الشّعراء، مثل: عبد الصّمد بن بابك، وابن الرّومي، والمطراني والشّريف الرّضي، الذي أرسل إلى الخليفة أبي بكر الطالع (932 – 1003م) قصيدة جاء في مفتتحها: 
«تهنّ قدوم صومك يا إماما
 يصوم مدى الزّمان عن الأثام
إذا ما المرء صام عن الدّنايا
 فكل شهوره شهر الصّيام»

 كما يشير إلى مكانة المجالس الأدبية والتراثية الرّمضانية التي كانت تجمع الفقهاء وعلماء الكلام المتناظرين في الليالي الرّمضانية في المشرق العربي أو الأندلس، حيث تعدّ إلى جانب العلم والأدب والثقافة والمساجلات الشّعرية، تلك الولائم التي عادة ما تزدان بالأطعمة والأشربة والحلويات، مع حديث خاص عن انزياحات لمعاني رمضان في أغراضه المتنوعة للدّلالة على طول النّهار والصّبر وشدّة الجوع، وغيرها من المسائل التي تطرح في هذه المناسبة بجوانبها الرّوحانية والإنسانية والتراثية.
أيضاً، يتناول الجندي في كتابه نشأة شعر «القوما» وهو شعر شعبي له وزنان مختلفان، ابتكره رجل بغدادي، يدعى أبو نقطة، للخليفة أبي العبّاس النّاصر لدين الله (1158 – 1225م)، بغرض إيقاظ النّاس وقت السّحور، وغلب عليه هذا الاسم من استهلاله بلازمة «قوما لنسحر قوما»، وهو ما يعرف بأيامنا بـ«المسحراتي»، وكيف تطوّرت صورته وأبعاده المختلفة، فعلى سبيل المثال فالمسحراتي في مصر ينشد القصص الشّعبية التي تحمل العبرة والعظة، وفي العشرة أيام الأخيرة من الشّهر الكريم يبدأ في توديع الشّهر متحسّراً على قرب انتهائه، وأشهر من ارتبط اسمه بهذا الفن هو الشّاعر فؤاد حدّاد، في أشعاره عن تلك النّوادر المرتبطة برمضان.

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