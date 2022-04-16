عبد السلام المساوي: رمضان.. تجديد للدورة الروحي

محمد نجيم (الرباط)

في لقاء «الاتحاد» مع الشاعر والناقد المغربي عبد السلام المساوي، يقول مُتحدثاً عن شهر رمضان: رمضان من أحب الشهور إلى نفسي، وما يزال يتردد في أذني صدى صوت أمي، وهي تتحدث إلى جاراتها: رمضان، سيدنا رمضان على الأبواب.. ينبغي أن نعد له الولائم المناسبة...!

وكنت أتصور، وأنا صغير، أن رمضان هذا، رجل جائع سيأتي بعد أيام قادماً من وراء التلال على بغلة متعبة.. ولِمَ لا أقبل بهذا التصور الفطري وأمي سيدة كبيرة وخبيرة بأمور الدنيا، فهي تشخصه، وهي تجوعه أيضاً، وتعد له ما يرغب فيه من أطعمة وحلويات.

لكن هذا الرجل المتوقع لم يكن يطرق الباب، بل كان يُطل من السماء في شكل شعيرة فضية متلألئة، أو تنقل خبر مقدمه دقات الطبل العجيب الذي كان يعلقه فقيه الكُتّاب إلى جانب ألواح الصبيان الوجلة.. كانت الدقات المتواصلة للطبل توقظ مدامع الأم الحزينة، وتحرك شفتيها المرتجفتين بكلام مبهم، لتدعو لأقربائها من الدم والقلب، وتدب في البيت حركة حياة مختلفة عن المألوف، فتزيد أعمار القناديل الغازية، ويطول مكوث الأب في المسجد، وتزدهر النيران في الموقد، وعلى ألسنتها المتراقصة والملتهبة يعود الزمن الأول بكائناته الخرافية، وأبطاله الذين لا ينهزمون.

غلاف «هذا جناه الشعر علي»

الزمان والمكان

هذه الحكايات كانت تخرج من فم الجدة الكفيفة كالعناقيد الناضجة، فيتجاهل الصبيان زخات ريقها المتطايرة على وجوههم، ويتحملون وخز عكازتها المنبِّهة، لحظة صمتهم واندماجهم في متاهات الحبكة المستعصية، وفي الانفراج البطيء الذي يتوج الشخوص بالسعادة وينذر بقرب نهاية الحكاية، ليرين بعدها صمت شهرزاد العجوز. ويضيف المساوي: رمضان الزمن.. رمضان المكان.. حيزان مندمجان في كينونة مقدسة، كل شيء معلق بين الأرض والسماء.. تغيب سلطة الناس القاسية طوال أيامه وتُعوضُها هالة مطبقة على القلوب.. تخف قضبان فقيه الكتاب، وتتحول تدريجياً إلى أيقونات رامزة للسلام، حتى لكأن يده القاسية لم تعد تنتمي إلى جسده الثائر والغاضب، فتكتفي بالهش والتهديد لحظة صعود الكلام المقدس من الأفواه في اختلاط عجيب، وفي مزيج صوتي من السور الكريمة: «الفاتحة – الرحمان – الكهف – الواقعة – النساء - المائدة – الصافات – العنكبوت – القدر».. كل ذلك والأذن الحكيمة تزن الحروف والمخارج، وتميز بين الحافظ والمدعي، وتثني أكثر على من يضرب لوحه بقوة ليتثبت من العبارات المستعصية على الحفظ.

دورة روحية

ويشير المساوي صاحب الأعمال الشعرية والنقدية، «هذا جناه الشعر علي»، و«عصافير الوشاية» و«عناكب من دم المكان» و«وجماليات الموت في شعر محمود درويش» وأعمال أخرى، قائلاً: هلَّ رمضان من جديد ليجدد الدورة الروحية لزمن يشيخ بفظاعة.. كنت فيما مضى أحس دبيب حلوله يسري في كياني، فيملأ روحي بسعادة لا توصف.. فأعد له كل ما يجب من مستلزمات الاحتفال: الكتب والأقلام والأوراق ونشويات السهر، وكنت أفتح في جدار الذات باباً خاصاً يدخل منها ضيوفي الأثيرون طوال لياليه الساحرة، وهم على كل حال ضيوفٌ من طينة رمزية، بعضهم ينتمي إلى عالمنا المرئي الذي توثقت علاقتي بما أبدعوه، وبعضهم تأتَّى لي التعرف عليه من الأدبيات الدينية والميتافيزيقية، فيجتمع الكل في وحدة لا ينغصها اختلاف، ولا ينتقص منها تباين في الجنس والانتماء.. أشياء كثيرة قد تغيرت في الأرض: الشيوخ ماتوا وحملوا معهم خيرهم إلى الدار الأبدية، وبدأ الموت يغرز مِعوله في الكهول.. العادات والطقوس تماهت مع متطلبات العولمة الشكلية، وانسحقت آثارها بأسباب التكنولوجيات الجديدة وعوالمها الفتاكة.