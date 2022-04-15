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ثقافة
جامعة الإمارات تحتفي بيوم الفن العالمي
خلال احتفال جامعة الامارات بـ«يوم الفن العالمي» (وام)
16 ابريل 2022 02:17

العين (وام)

شاركت جامعة الإمارات العربية المتحدة العالم الاحتفاء بيوم الفن العالمي الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، ليكون في 15 أبريل من كل عام بهدف تسليط الضوء على أهمية الفن في تطوير ونشر الإبداع والابتكار في حياة الشعوب. 
وأكد د. محمد شعبان أستاذ الفنون المشارك بكلية التربية في جامعة الإمارات، أن الفن لغة مشتركة تفهمها كل الشعوب كونه أصلاً مهد إبداع الحضارات في العالم أجمع ما يعزز مفهوم التعايش وفهم الآخرين عبر الارتقاء بالذوق العام وفتح آفاق الحوار مع الثقافات الأخرى بجو من الحرية والنقاء. 
ونوه إلى حرص جامعة الإمارات على إبراز دور الفن وأهميته في التعايش المجتمعي منذ نشأتها حين فتحت المجال أمام الأجيال للانخراط في مجالات الفن على محاور متعددة، وتمثل ذلك في استراتيجية الجامعة القائمة على طرح برامج الفنون لمرحلة البكالوريس لإتاحة الفرصة أمام الطلبة للالتحاق بهذه البرامج لتنمية مواهبهم الفنية، ليكونوا النواة في مجتمعهم لدفع عجلة التقدم ونشر الوعي الفني عند الأجيال القادمة. 
وأكد أن جامعة الإمارات أخذت على عاتقها مهمة خدمة مجتمع جامعة الإمارات والمجتمع المحلي من خلال دعوة فنانين عالمين لعرض أعمالهم في الجامعة، وفتح مجالات الحوار بينهم وبين الطلبة للتعرف على فلسفاتهم وثقافتهم وتبادل الأفكار للارتقاء بالذوق الفني وفهم الثقافات الأخرى. 
وأضاف أن جامعة الإمارة مستمرة في النهوض بالفنون وتطويرها ونشرها والاستمتاع بها وتذوقها من خلال إطلاق وحدة الفنون في الجامعة، والتي تعزز دور الفن في مد الجسور الثقافية لتكون الوحدة وجهة حضارية للحوار الثقافي باسم الفن ورفع مستوى الوعي بالفنون، واتساع مساحتها في المجتمع الجامعي والمجتمع المحلي داخل الدولة.

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