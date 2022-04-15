نعمات أحمد فؤاد تستقصي ملامح رمضان

إيهاب الملاح (القاهرة)

«القاهرة في حياتي»، عنوان واحد من أجمل الكتب التي ألفتها القديرة الراحلة نعمات أحمد فؤاد (1926-2016) بأسلوبها الجميل وتدفقها المعروف، وغزارة المادة التي تقدمها، خصصت فيه فصلًا كاملًا بعنوان (رمضان في القاهرة)، وربما كان هذا الفصل من أسبق الكتابات التي تعاملت مع الشهر الكريم (خاصة في القاهرة) باعتباره منجماً فلكلورياً وأنثروبولوجياً رائعاً، رصدت فيه صاحبة «قمم أدبية» بحسها الأدبي الشفيف، وبلاغتها الكلاسيكية الرصينة، مظاهر الأجواء والكرنفال التي تحيط بمقدم الشهر الكريم في مدينةٍ تاريخية وعتيقة وقديمة كالقاهرة، فقد رصدت فؤاد مظاهر الاستقبال والتقاليد المحيطة بها.. المظاهر التي تميز هذا الشهر في الطعام والحلوى، الفانوس، الكنافة والقطايف، الحوانيت في رمضان، الأحياء الشعبية، المخلل والعرقسوس.

ولم تُغفل نعمات أحمد فؤاد، وهي أستاذة الأدب المرموقة وذات الحس التاريخي الباهر، أن ترصد صورة رمضان في الأدب العربي، كما تشكلت شعراً ونثراً في التراث العريق والقديم والممتد منذ النصف الأول من القرن الأول الهجري أو في أعمال كبار أدباء النصف الأول من القرن العشرين.

تقول نعمات أحمد فؤاد في كتابها الممتع «القاهرة في حياتي»:

«بكل صفاء رمضان يصفو الإنسان ويصغي إلى حديث نفسه، وفي رمضان أقابل نفسي.. وفي بيتي أقابل الصفوة من أهل العلم والأدب والفن، وكم لهؤلاء من لطائف وطرائف. دعونا مرة الشاعر أحمد رامي على الإفطار، وكان على المائدة (أي مائدة الإفطار) حمام، فلما انطلق مدفع الإفطار (ورفع المؤذن للمغرب)، قال رامي: الآن.. لا جناح!

وبعد الإفطار تحدث رامي عن بيته وأسرته بين مسجد السلطان الحنفي، وجامع الشيخ صالح أبي حديد مجاوراً لبيت أسرة شوقي (أمير الشعراء أحمد شوقي) المشهور إلى الآن ببيت الموردلي، وكيف أن هذه البيئة الشعبية الحافلة بالتراتيل والأناشيد وتسابيح الفجر تصعدها إلى السماء، في هدأة الكون، مآذن المساجد المحيطة بالبيت، طبعت نفسه على التوقيع والترجيع والتنغيم، فكان يسعى إلى الغناء بأية وسيلة، ويحكي لنا أنه كان يتعرف إلى «بائعي اللب» ليقف منهم على مغاني الأفراح».

وعلى هذا المنوال تمضي الدكتورة نعمات فؤاد في تدوين وتسجيل وتوثيق قطعة عزيزة وغالية ونادرة من مظاهر النشاط الأدبي والثقافي في الشهر الكريم في مجتمع الأدباء والشعراء وكبار الكتاب في ذلك الزمن البعيد، فهي بذلك كانت شاهدة عيان وراصدة مباشرة لكل هذه الأحداث والوقائع.

ورغم أن هذا الفصل عن رمضان يقع فيما لا يزيد على 35 صفحة فقط، فإنها تكاد لا تغادر صغيرة ولا كبيرة مما اتصل بمظاهر وملامح وطقوس الشهر الكريم، فتحدثت عن ليلة الرؤية ومواكب استقبال الشهر الكريم، وعن فانوس رمضان، وعن المسحراتي، وعن الكنافة والقطايف وعن ألعاب الأطفال وأغانيهم وأهازيجهم في ليالي رمضان (من بعد الإفطار وحتى قبيل الفجر).. مازجة خبراتها الأدبية ومعايشاتها الشخصية وسيرتها الذاتية بموضوع بحثها وكتابتها في مزج بديع وفريد أظنه من النصوص النادرة في أدبنا العربي عن رمضان كما سجله قلم واحدة من أنجب بنات هذه الثقافة العربية الحديثة.