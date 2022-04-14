يحيى حقي.. ليلة الرؤية «حورية من الجنة»

إيهاب الملاح (القاهرة)

في هذه الحلقة، نعيش مع واحدٍ من أرق وأبدع كتّاب العربية في القرن العشرين، ارتبط اسمه وإبداعه وكتاباته بأعرق أحياء مصر الشعبية والدينية، وخاصة في شهر رمضان الكريم.

إنه أحد آباء فني القصة والرواية في الأدب العربي الراحل يحيى حقي (1905-1992) وله من الإبداعات «في الرواية والقصة القصيرة»، ومن فنون القول المتنوعة (النقد، والدراسة الأدبية، والمقال الصحفي، والسيرة الذاتية، وترجمة القصص والروايات والمسرحيات.. إلخ) ما لم يحظ بما يستحقه من درس إلى وقتنا هذا.

أشهر ما عُرف به حقي على مدار حياته، وتجسد جلياً نابضاً بالحياة في إبداعاته، حبه وعشقه العميق لمصر وأهلها وناسها البسطاء في حياتهم ومعاشهم بتفاصيلها الثرية، وتجلى هذا العشق البالغ في أدبه من خلال تجسيده وتصويره الحي النابض لمفردات وتفاصيل الحياة المصرية الشعبية بأماكنها وقاطنيها وعاداتها وتقاليدها، وكان جماع هذا العشق متجلياً في روايته القصيرة «قنديل أم هاشم» التي نشرها عام 1944م، وفي معظم أعماله القصصية (منها قصته الشهيرة «أم العواجز»).

ونصوص يحيى حقي الإبداعية والمقالية، ودراساته وذكرياته السيرية، كلها على السواء، منجم حقيقي عن «رمضان» ليس فقط باعتباره شهر القرآن والتجليات الروحية، بل باعتباره ملهماً وموحياً بعشرات الشخصيات والأماكن والذكريات التي تجسد في مجموعها شهادة توثيقية، تاريخية، فلكلورية حية، حفظت لنا عن «رمضان» الشهر والتاريخ والفلكلور، وما كان يصحبه ويشهده من مظاهر وطقوس وعادات وظواهر، ما لا نجده في أي مكان آخر غير نصوص يحيى حقي الجميلة.

وفي أكثر من موضعٍ من مقالاته العديدة المجموعة في كتبه، وأعماله الكاملة، سجل حقي كل صغيرة وكبيرة عنَّت له عن رمضان أو بإلهام رمضان أو حول رمضان، شملت ذكرياته وخواطره وتأملاته الذاتية حول الشهر الكريم، وبالأخص في كتابه الممتع «من فيض الكريم» الذي خصصه بكامله لأطياف من ذكرياته وجوانب من سيرته الذاتية، وركز فيها على المناسبات الدينية والروحية، مثل مولد الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) وحياته وسيرته المباركة، وعن شهر رمضان وصيامه وقيامه وتقاليده، وما ارتبط بذهنه متعلقاً بالذاكرة من تفاصيل هذه المناسبات، وتأملاته حولها.. وكل ذلك بأسلوب صاحب القنديل المميز، الذي تفرد به بين أدباء عصره.

يقول صاحب «قنديل أم هاشم»: «رمضان كريم.. أحب رمضان لأنه إلى جانب فضائله هو الذي سينفرد بانتزاع الأسرة من التشتيت، ويلم في البيت شملها على مائدة الإفطار، من الفطيم إلى الأهتم.. هو الشهر الذي لابد أن تسأل ربة البيت وترى هل أكلت الشغالة أم لم تأكل؟.. كذلك هو الشهر الذي يبرز فيه شعب الكادحين يمنة ويسرة وهم متجمعون حول أطباق الفول المدمس والسلطة على موائد صغيرة فوق أرصفة المطاعم الشعبية، يحثون المدفع بقطع لقمة من الرغيف، وإمساكها باليد المتحفزة للوثب، ومع ذلك إذا أكلوا أكلوا بصبرٍ وتأن، إطالة لشكرهم الله على نعمته».

... ولدى صاحب القنديل الكثير من الذكريات، والكتابة الحلوة عن «ليلة الرؤية» التي يصفها بأنها تأتي كحورية من الجنة، وعن «ليلة القدر»، وعن «رمضان» بأكمله.