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ثقافة
«جمعة الماجد» يحاضر حول «سرح العيون» لابن نَباتة
المحاضر أثناء تقديمه المحاضرة
14 ابريل 2022 21:19

دبي (الاتحاد)
نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، بالتعاون مع جامعة ليدن في هولندا والمنظمة الهولندية للبحث العلمي، أمس الأول، محاضرة افتراضية بعنوان «سرح العيون لابن نَباتة: رحلة كتاب عربي حول العالم»، قدمها بيتر ويب، أستاذ الأدب العربي بجامعة ليدن الهولندية.
تناولت المحاضرة مسألة ثنائية اللغة في الشرق الأوسط في فترة العصر العثماني من خلال تحليل دقيق لجملة فارسية واردة في مخطوطة «سرح العيون»، وتساءل المحاضر: «هل نجح النساخ في نقل لفظة أعجمية ضمن كتاب عربي بشكل سليم؟ وهل اهتم القراء بفهمها؟» وأفاد أن ثمة إشارات واردة في المخطوطات تدل على مدى فعالية ثنائية اللغة على مستوى القارئ العادي في تلك الفترة.
وقال ويب: «على الرغم من عدم شهرة كتاب سرح العيون في وقتنا الحاضر، فإنه من أكثر الكتب الأدبية تداولاً بين أيدي الناس من القرن التاسع حتى القرن الثاني عشر الهجريين، وقد انتشرت مخطوطاته في كل أنحاء دار الإسلام من مالي غرباً إلى الهند شرقاً، وكثرة مثل هذه المخطوطات أتاحت لنا إمكانات ممتازة لاختبار قضايا عدة مهمة متعلقة بتلقي الأدب العربي في تلك القرون وكيفية استخدام المخطوطات وقراءتها».

مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث
محاضرة
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