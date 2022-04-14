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ثقافة
«الإمارات للآداب» تنظم ورشة للتحرير الجماعي
«الإمارات للآداب» تنظم ورشة للتحرير الجماعي
14 ابريل 2022 21:19

دبي (الاتحاد)

تعمل مؤسسة الإمارات للآداب ومجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات على إعداد الدليل الشامل لشهر رمضان في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة مجموعة من مستخدمي ويكيبيديا في دولة الإمارات العربية المتحدة في ورشة التحرير الجماعية بتاريخ 16 أبريل الجاري.وسوف تسلط ورشة التحرير الجماعية الضوء على الجوانب الرئيسة للتقاليد الإماراتية خلال الشهر الكريم في مقالة شاملة باللغة العربية. وستتم ترجمة المقالة لاحقاً إلى الإنجليزية حتى يتمكن جمهور أوسع من القرّاء من الاطلاع عليها والتعرف على عادات الشهر الكريم بالدولة.
وستتناول المقالة جوانب مهمة من الثقافة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعلومات حول تقاليدها المحلية مثل «حق الليلة»، ورؤية هلال رمضان، والإفطار، والعبادات، والتقاليد الرمضانية كالخيام الخيرية، ووجبة إفطار رمضان العائلية، والمزيد غيرها من العادات والطقوس والتقاليد الرمضانية الخالصة.
وسيطلب منظمو الفعالية من كل مشارك تحديد موضوع واحد للبحث والكتابة عنه، وسوف يتم ضم جميع الأجزاء ونشرها في مقال واحد شامل لجميع المشاركات. وعملاً بروح رمضان، يدعو المنظمون جميع المشاركين للبقاء لتناول وجبة السحور في موقع الفعالية في مقر مؤسسة الإمارات للآداب، مركز دبي العالمي للكتّاب، المتواجد في حي الشندغة التاريخي.
للانضمام إلى ورشة التحرير، يحتاج المشاركون إلى التسجيل في النموذج المخصص على الموقع الإلكتروني وإحضار أجهزة اللابتوب الخاصة بهم إلى مقر الفعالية المسائية. كما سيتم إرسال تعليمات سهلة لجميع المشاركين حول كيفية إنشاء مقالة في ويكيبيديا. ويحصل جميع المحررين على شهادات تقدير على مشاركتهم.
نجحت مبادرة «كاتب مكتوب»، التابعة لمؤسسة الإمارات للآداب، في زيادة عدد صفحات المؤلفين العرب على موسوعة ويكيبيديا، باللغتين العربية والإنجليزية، بنسبة تزيد على 500%. كما أسهمت المبادرة في تولي فريق المبادرة إدارة مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات. 

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