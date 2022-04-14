«حارة السدرة» تشهد فعاليات ثقافية وفنية

خورفكان(الاتحاد)

نظمت دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، مساء أمس الأربعاء، برنامج الأيام الثقافية في المنطقة الشرقية، وذلك في حارة السدرة باللؤلؤية بمدينة خورفكان، حيث ضم البرنامج معرض صور فنية تحت عنوان (جماليات المنطقة الشرقية) للدكتور عمر عبدالعزيز، اشتمل على لوحات عبرت عن جمال الطبيعة في المنطقة، إذ مزجت بين البيئات المختلفة من بحار وجبال وأشجار.تضمن البرنامج العديد من الفعاليات الثقافية منها المكتبة المتنقلة، التي تحتوي على مجموعة من إصدارات دائرة الثقافة، وورش قرائية تحمل قيماً أخلاقية للأطفال، والكاتب الصغير، وورشة «انمي مهاراتي» إلى جانب ركن الحكواتي للقاصة شيخة علاي، وفاطمة علاي، حيث تم سرد قصص للأطفال عن العادات المتبعة لاستقبال شهر رمضان والقيم الأخلاقية.

وأدار الإعلامي عبدالله أحمد الصالون الأدبي الذي تحدث فيه د.عمر عبد العزيز الباحث والفنان التشكيلي والناقد الأدبي، عن جماليات المنطقة الشرقية وطبيعتها الخلابة التي تعد هبة ربانية حباها الله بها، والجمال الذي يخلق صلة بين الإنسان والطبيعة وتمنحه الهدوء والاستقرار، وأيضاً تحدث عن الجمال العمراني في المنطقة بكل مدنها، الناتجة عن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إضفاء لمسة جمالية للمنطقة.

كما ألقى المنشد سليمان المغني أناشيد دينية ووطنية. واحتوى البرنامج أيضاً على عرض ضوئي للاعب حميد الظهري، حيث قدم عروضاً بهلوانية مرئية وضوئية.

حضر فعالية البرنامج الدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي بخورفكان، ومحمد صالح السويجي مدير إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، ومسؤولو الدوائر الحكومية بالمنطقة وأهالي المنطقة والأفراد المهتمون بالمجال الثقافي. وفي نهاية البرنامج كرم محمد صالح السويجي، كلاً من د. عمر عبد العزيز، والمنشد بالإضافة إلى تكريم المشاركين في إبراز الفعاليات الثقافية بالمنطقة.