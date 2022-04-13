«إنكلاسيكا 11» ينطلق في دبي مايو المقبل

دبي (الاتحاد)

تنطلق النسخة الحادية عشرة من مهرجان الموسيقى الكلاسيكية العالمي «إنكلاسيكا»، في دبي ابتداءً من 8 مايو، وحتى 2 يونيو 2022.

وسيعود «إنكلاسيكا»، الذي يعد أفضل مهرجان للموسيقى الكلاسيكية في العالم، إلى دبي بفعاليات موسيقية استثنائية تستمر أربعة أسابيع تشهد مجموعة من أفضل عروض الموسيقى الكلاسيكية العالمية والتعاون الدولي.

وعلى مدار شهر يقدم المهرجان 50 عازفاً منفرداً عالمي المستوى، و3 من أفضل فرق الأوركسترا، و11 من قادة الأوركسترا الأكثر تميزاً في العالم، ضمن 26 عرضاً مميزاً في أوبرا دبي.

وخلال الأربعة أسابيع المقررة لانعقاده، سيقدم مهرجان إنكلاسيكا: أوركسترا القدس السيمفونية، وأوركسترا برلين السيمفونية، والأوركسترا الفيلهارمونية السلوفاكية (سلوفاكيا). كما سينضم إلى فرق الأوركسترا القديرة هذه نخبة من قادة الموسيقى البارزين وعلى رأسهم: ديمتري يابلونسكي، وكونراد فان ألفين، وجيانلوكا مارسيانو، وماريوس سترافينسكي، وجيرجيلي ماداراس، وماسيميليانو كالدي.

وسيقدم المهرجان مجموعة معزوفات كلاسيكية شهيرة وروائع موسيقية معاصرة، بما في ذلك أعمال فيردي، وبيتهوفن، وديبوسي، ومينديلسون، وستراوس، ودفوك، وأليكسي شور. ويستضيف المهرجان المؤلّف الموسيقي المعاصر أليكسي شور كمؤلف موسيقي مقيم.

وسيضم مهرجان إنكلاسيكا عازفين منفردين عالميين من الفئة «أ» منهم على سبيل المثال لا الحصر:

* عازف الكمان الأميركي الأسطورة جيل شاهام، الحائز جائزة جرامي، ولقب «عازف العام» من مجلة «ميوزيكال أميركا» للموسيقى الكلاسيكية.

* عازف البيانو والملحن التركي الشهير فاضل ساي، الحاصل على جائزة «إيكو برايس كلاسيك».

* عازف البيانو الكوري الجنوبي يول إيوم سون، الفائز بالجائزة في مسابقة تشايكوفسكي الدولية للبيانو (2011) ومسابقة فان كليبرن الدولية الثالثة عشرة للبيانو (2009).

* عازف الكمان السويدي دانييل لوزاكوفيتش، الحائز جائزة «إكسيلينشيا» تحت الرئاسة الفخرية للملكة صوفيا، من إسبانيا، وجائزة «الفنان الشاب لعام 2017» في مهرجان الأمم.

مسابقة «الأوتار»

على هامش مهرجان النسخة الحادية عشرة من مهرجان الموسيقى الكلاسيكية العالمي «إنكلاسيكا»، تقام النسخة الثالثة من مسابقة «الأوتار الكلاسيكية» العالمية للكمان والتشيلو، والتي ستقام في دبي خلال الفترة ما بين 9 و23 مايو المقبل.