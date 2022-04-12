«50U» احتفاء مصور بالتجربة الإماراتية

دبي (الاتحاد)

حضرت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، أمس الأول، في دبي حفل الإطلاق الرسمي لكتاب «50U»، الذي يأتي تكريماً لمسيرة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله، واحتفاءً بنهضة وتطور دولة الإمارات عبر العقود الماضية، حيث يحتفي بعام الخمسين من خلال تصوير الرحلة الإنسانية الفريدة للخمسين عاماً الأولى من تاريخ دولة الإمارات.

يروي الكتاب قصة الإمارات السبع من خلال خمسين مشهداً تحكي قصص الشخصيات والنباتات والأمكنة التي زخرت بها الذاكرة، وهو محصلة جهود رجل الأعمال الإماراتي ياسر محمد بن خدية، بالتعاون مع ابنتيه خولة وروضة والمصممة الفوتوغرافية ومنتجة الكتب الهولندية إيرما بوم.

ويسرد الكتاب تفاصيل الحياة في الإمارات عن قرب، ويستكشف تاريخها من خلال روايات واقعية لذكريات سكانها وزوارها وآمالهم وطموحاتهم، وجاء هذا الكتاب نتيجة مقابلات عدة أجريت مع عدد من الشخصيات، ومنهم رائد فضاء، وسائقة سيارات سباق، وخياط، وصيَاد سمك، ووزيرٌ سابق وآخرون. واختار فريق النشر آرخيس المقيم في هولندا وفريق المحررين الإماراتيين أحمد وراشد بن شبيب، أشخاصاً يتمتعون بخلفيات متنوعة لسرد تجارب العيش والاستقرار في المنطقة.

وقال ياسر محمد بن خدية: «ما كان مجرد فكرة بين الأهل والأصدقاء في دبي وأمستردام ألهمنا بأن نطلق هذه المجموعة القصصية. ونأمل أن يشكل الكتاب تكريماً لماضينا وتوثيقاً لحاضرنا وأن يكون عنصراً مهماً للتبادل الثقافي في المستقبل. وفي عملنا الذي تجاوز الحدود الجغرافية ارتأينا أن نقدم مشروعاً يعكس مبادئ التسامح والتنوع السكاني في دولة الإمارات، وبهذا أطلقنا هذا الكتاب بتصميمه ومحتواه الذي يواكب واقع اليوم».

وسلط ابن خدية الضوء على قصص فردية ومتنوعة ساهمت في نجاح وتطور الإمارات، ويتجلى التركيز على هذه المبادرات في عنوان الكتاب حيث إن الحرف الإنجليزي «U» في العنوان يعكس «أنتم» (you) وكلمة «المتحدة» في (UAE)، أما استخدام تصميم المرآة في الغلاف فيسمح للقارئ بأن يرى انعكاس صورته وكأن الكتاب يحاوره، وكأن القارئ هو أيضاً جزء من رحلة الإمارات.

من جهتها، قالت هالة بدري، المدير العام لهيئة دبي للثقافة والفنون: «إن كتاب 50U هو إضافة مهمة للكتب التي تتحدث عن تاريخ دولة الإمارات وتطورها، ويجمع الكتاب بين التجربة الجماعية للمواطنين والمقيمين، ويلخص بإبداع جوهر هذا البلد الفتي والحيوي».

وفي تعليق على الكتاب، قال رينيه دي غراف، شريك مكتب أوما: «الكتاب يسرد الجوهر الحقيقي لدولة الإمارات، بكل جهودها لتنمو بتميز وتفرد على الرغم من صغر عمرها كدولة».