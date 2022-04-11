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ثقافة
«الناشر الأسبوعي».. في «لندن الدولي للكتاب»
غلاف العدد
12 ابريل 2022 00:59

الشارقة (الاتحاد)
وزّعت «هيئة الشارقة للكتاب» العدد الجديد من مجلة «الناشر الأسبوعي» في «معرض لندن الدولي للكتاب»، الذي أقيم في الفترة من الخامس حتى السابع من أبريل الجاري، والذي احتفى بالشارقة ضيف شرف الدورة الـ49، وركّزت المجلة التي تصدر عن الهيئة على مشروع الشارقة الثقافي ودوره الذي يزداد امتداداً وتأثيراً في مختلف المدن الثقافية في العالم.
كتب رئيس هيئة الشارقة للكتاب، رئيس تحرير المجلة، أحمد بن ركاض العامري، افتتاحية العدد التي أكد فيها أن حضور الشارقة المشرق في العالم تحقق بفضل «رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واستمرار دعم سموه، ورعايته المباشرة للكلمة التي تضيء القلوب والعقول، الكلمة التي تفتح الأبواب، الكلمة التي تتخطى الحدود والقوميات والأعراق والثقافات، لتكون عنوان الشارقة أينما حلّت ضيفة على المدن الثقافية في العالم»، مضيفاً: «راهن صاحب السمو حاكم الشارقة على الثقافة، عبر رهانه على الكتاب في بناء الإنسان قبل البنيان، وكسب سموه الرهان بامتياز».

  • أحمد بن ركاض العامري
    أحمد بن ركاض العامري

وعن احتفاء إيطاليا بالشارقة ضيف شرف «معرض بولونيا لكتاب الطفل»، قال العامري: «رأينا ولمسنا مباشرةً، الاحتفاء الاستثنائي بالشارقة في إيطاليا العريقة بالفكر والفنون والأدب، وما هذه الصورة المشرقة لإمارة الشارقة في «أرض دانتي» سوى ثمرة من ثمار الشجرة العظيمة المتمثلة بمشروع الشارقة الثقافي، التنويري، النهضوي، الذي يرعاه صاحب السمو حاكم الشارقة، حتى تحقق للشارقة حضورها البهيّ بـ(قوة الكتاب) في كل المدن الثقافية الكبرى».
وتضمن عدد أبريل من مجلة «الناشر الأسبوعي» موضوعات عن صناعة النشر والقراءة والكتابة وظاهرة كتابة القصائد على جدران العاصمة الإسبانية مدريد، فضلاً عن حوارات ومراجعات للكتب وأخبار عن الإصدارات الجديدة.
وكتب مدير التحرير، علي العامري، في زاويته «رقيم»، عن الناس والكتب، مستحضراً كتاباً بعنوان «مع المخطوطات العربية.. صفحات من الذكريات عن الكتب والبشر» للمستشرق وعاشق الثقافة العربية، أغناتي كراتشكوفسكي، الذي قاده شغفه المعرفي إلى لبنان ومصر وسوريا وفلسطين، وقال في كتابه «أشعرُ بحُريّة مع الكتب أكثر من الناس».

الناشر الأسبوعي
معرض لندن الدولي للكتاب
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