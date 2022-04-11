«فن أبوظبي» يبدأ استقبال طلبات المعارض لنسخته الـ 14

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أعلن فن أبوظبي، المنصة الفنية الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، عن فتح باب استقبال طلبات تسجيل المعارض من جميع أنحاء العالم للراغبين في المشاركة بالنسخة الـ 14 من المعرض الفني السنوي، الذي يقام من 16 إلى 20 نوفمبر 2022 بمنارة السعديات.

يقام فن أبوظبي سنوياً في منارة السعديات، ويرتكز بشكل أكبر على القيّمين الفنيين ويفسح أمامهم مجالاً أوسع لتشكيل برنامجه واختيار موضوعاته، ويمثل نقطة التقاء تجمع جمهوراً متعدد الثقافات والجنسيات من المتعطشين للفن، بمن فيهم هواة جمع الأعمال الفنية ورعاة الفن وعشاقه، مع الكشف عن الأعمال الفنية المقامة في أنحاء الإمارة كجزء من البرنامج الأوسع الذي يقام على مدار العام لفن أبوظبي.

كما أعلن فن أبوظبي عن اختيار الفنانة الإماراتية فرح القاسمي، التي أجرت معها مؤخراً صحيفة نيويورك تايمز مقابلة صحفية، فنانةً للحملة البصرية لفن أبوظبي للعام الحالي، ويتعاون معرض فن أبوظبي في كل عام مع فنانين يقيمون في الإمارات لتطوير حملته البصرية والمحتوى الخاص بها بما يتوافق مع المنظومة الثقافية والإبداعية للدولة من جهة، وتمكين جمهور أوسع من اكتشاف أعمال الفنان الضيف من جهة أخرى.

قالت ديالا نسيبة، مديرة فن أبوظبي: «يمكن لفن أبوظبي أن يسهم بشكل رئيسي في إثراء الفنون البصرية من خلال استضافة المعارض الفنية والفنانين والقيّمين ومنظمي المعارض وغيرهم من المتخصصين في الفنون.

وتعليقاً على اختيارها فنانة الحملة البصرية لهذا العام، قالت فرح القاسمي: «سعدت جداً باختياري لأكون فنانة الحملة البصرية للمعرض هذا العام.. الكثير من أعمالي إما مُستلهمة أو تدور حول دولة الإمارات، لذلك يسعدني أن أشارك بأعمالي الفنية في هذا المعرض.