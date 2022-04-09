كُتّاب: اختيار الشارقة استحقاق لدورها الثقافي والمعرفي

محمد عبدالسميع (الشارقة)

احتفت المملكة المتحدة بالمشروع الثقافي لصاحب السّمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك بتتويج الإمارة ضيف شرف للدورة التاسعة والأربعين من معرض لندن الدولي للكتاب، لتسجل بذلك تاريخ أول ممثل لدولة عربية ينال هذا التكريم.

وأعرب عدد من الكُتاب عن تقديرهم لهذه الحفاوة التي تؤكّد أهميّة مبادرات الشارقة الثقافية، خصوصاً معرض الشارقة الدولي للكتاب، ما يجعلها محطّ اهتمام عربي وعالمي وذات صدارة وحضور في المجال الثقافي.

وقالوا إنّ كون الشارقة ضيف شرف لدورة معرض مهم، بحجم معرض لندن الدولي للكتاب، يؤكّد ثقة الشباب الإماراتي بمنتجهم الثقافي، ويبرز الدور الثقافي الإماراتي والعربي تاريخياً في مسيرة الحضارة الإنسانية.

حضور ثقافي

وأكّدت الكاتبة والناقدة الإماراتية د. مريم الهاشمي المعنى الكبير لهذا الاختيار، والمتمثل باحترام الفعل الثقافي الواسع الذي تمثله الشارقة ومعرضها الدولي للكتاب، كأحد أهم المعارض الدولية، مؤكدةً قيمة «الكلمة» التي ترسّخت واستهدفت الإنسان كمؤثر فاعل، والحقيقة الناصعة التي نجدها في الشّارقة، من خلال تلاحم الكلمة بالتجربة الثقافية والحضارية التي تعكس الإيمان الحقيقي بمقدرة الثقافة وقوّتها في التأثير الإنساني.

تواصل مع الآخر

وأعربت الكاتبة نوف الحضرمي عن سعادتها لهذه الحفاوة التي تجعل المثقف الإماراتي والخليجي والعربي يشعر بالزهو والاعتزاز، لحضور الشارقة في كبريات معارض الكتاب العالمية. وقالت إنّ صاحب السمو حاكم الشارقة قدّم الكثير في المجال الثقافي والفكري والإبداعي، فأصبحت الشارقة بفضل توجيهاته ورؤيته منارةً للثقافة ومصدراً للإلهام، فشكلت حالة إثراء للمعرفة والمعالم الثقافية، وهو ما ينعكس كحافز كبير على المثقف الإماراتي في ظهور ثقافته في أعماله الإبداعية، ليقرأها الأجنبي ويكون أكثر اهتماماً وتبادلاً فكرياً على أكثر من صعيد.

ورأت الحضرمي أنّها فرصة ثقافية جديدة لكي نؤكّد ريادتنا الثقافية، ونحمل ثقافتنا وتراثنا إلى العالم، باختيار الشارقة الممثل الأول عربياً لتكون ضيف شرف المعرض الإنجليزي في دورته التاسعة والأربعين.

علامة فارقة

وأكّد الكاتب والناقد أمجد الياسين معنى أن تكون الشارقة ضيف شرف معرض لندن الدولي للكتاب في هذه الدورة، خصوصاً وأنّ معرض الشارقة الدولي للكتاب كان علامةً فارقةً في معارض الكتاب العربية والعالمية، وحمل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي في أن تكون الثقافة والبوابة المعرفية وسيلة مهمة من وسائل التعارف الإنساني والتقاء الحضارات لما فيه خير البشرية، ولذلك فهو احتفاء بالفعل الثقافي الإماراتي وتأكيد لحضور الثقافة الإماراتية على خريطة الثقافات المبادرة في العالم.

علي العبدان

وجهة ثقافية في الفنون والآداب

قال الشاعر والفنان التشكيلي علي العبدان: إنّ الشارقة، باعتبارها وجهة ثقافية في الفنون والآداب ومفردات الفكر والحوار الحضاري والتقاء الثقافات، تستحقّ هذا الاختيار والحفاوة لتبرز اسماً ثقافياً في معرض كبير، كمعرض لندن الدولي للكتاب في الدورة التاسعة والأربعين التي تدلّ على مدى حضوره كمعرض دولي في تنظيمه ومراكمته الخبرة عبر هذا العمر المضيء في مجال الكتاب، وبالتالي فإنّ حضور إمارة الشارقة التي فازت بأكثر من لقب ثقافي، كعاصمة للثقافة العربية والثقافة الإسلامية، وكذلك عاصمة للسياحة العربية، وعاصمة للصحافة العربية أيضاً، وعاصمة عالمية للكتاب، يعطيها أكبر الأثر والاختيار الموضوعي لتحلّ ضيف شرف على هذا المعرض الكبير، انطلاقاً مما تشهده من فاعلية وحضور كبير ونوعي على مدار العام في العمل الثقافي.

ويؤكّد العبدان أنّ الفرحة بهذا الاختيار لا تقتصر على المثقف الإماراتي، بل يشاركه فيها المثقف الخليجي والعربي، والعالمي أيضاً الذي وجد في أنشطة الشارقة وفعالياتها الكثير من الإنجاز وقصب السبق في هذا المجال.



