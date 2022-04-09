زكي نسيبة: تكريم للثقافة العربية وللهوية الإماراتية

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي ‏لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، أهمية اختيار الشارقة أول ممثل لدولة عربية ضيف شرف معرض لندن الدولي للكتابفي دورته الـ 49، والذي يأتي في إطار احتفاء المملكة المتحدة بالمشروع الثقافي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتسجل بذلك تاريخ أول ممثل لدولة عربية تنال هذا التكريم.

وأضاف معاليه، أن الشارقة تستحق هذا التكريم الرفيع الذي يجيء حتماً تقديراً واعترافاً بمشروعها الثقافي الكبير، حيث تجمع مؤسسات الإمارة الثقافية والتراثية والإبداعية في جناح خاص يرفع علم الإمارات بين أكثر من 100 دولة مشاركة في المعرض، وتستعرض رؤية كل مؤسسة وما تقوده من جهود للمساهمة في مجتمع المعرفة، وتطوير قطاع النشر الإماراتي والعربي، والاستثمار في الصناعات الثقافيّة القائمة على التراث المحلي والعربي.

وتابع معاليه، أن حضور الشارقة في معرض لندن للكتاب بهذا الزخم والتنوع الثقافي الحافل، يعكس احتفاء المملكة المتحدة، بمشروع الشارقة الحضاري وتجربتها الثقافية، مما يعزز الحوار الثقافي ويوطد العلاقات التاريخية التي تربط بين الإمارات وبريطانيا.

وأشار معاليه، أن اختيار الشارقة يعبر عن مدى عمق الروابط التاريخية المتجذرة في القدم بين شعبي الإمارات وبريطانيا، كما أنه في الوقت نفسه يعد بمثابة تكريم للثقافة العربية وللهوية الإماراتية، ومساهمة في تعزيز جسور التواصل والحوار الثقافي بين الجانبين.

مختتماً أن هذا الاختيار يسهم بشكل مباشر في تعزيز الإنتاج المعرفي والإبداعي ما بين العربية والإنجليزية، ويحدث حراكاً ثقافياً ثرياً بين المثقفين والأدباء والكتاب من الجانبين.