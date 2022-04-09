اليوم 09:38
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة
زكي نسيبة: تكريم للثقافة العربية وللهوية الإماراتية
زكي نسيبة
10 ابريل 2022 02:41

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي ‏لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، أهمية اختيار الشارقة أول ممثل لدولة عربية ضيف شرف معرض لندن الدولي للكتابفي دورته الـ 49، والذي يأتي في إطار احتفاء المملكة المتحدة بالمشروع الثقافي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتسجل بذلك تاريخ أول ممثل لدولة عربية تنال هذا التكريم.
وأضاف معاليه، أن الشارقة تستحق هذا التكريم الرفيع الذي يجيء حتماً تقديراً واعترافاً بمشروعها الثقافي الكبير، حيث تجمع مؤسسات الإمارة الثقافية والتراثية والإبداعية في جناح خاص يرفع علم الإمارات بين أكثر من 100 دولة مشاركة في المعرض، وتستعرض رؤية كل مؤسسة وما تقوده من جهود للمساهمة في مجتمع المعرفة، وتطوير قطاع النشر الإماراتي والعربي، والاستثمار في الصناعات الثقافيّة القائمة على التراث المحلي والعربي.
وتابع معاليه، أن حضور الشارقة في معرض لندن للكتاب بهذا الزخم والتنوع الثقافي الحافل، يعكس احتفاء المملكة المتحدة، بمشروع الشارقة الحضاري وتجربتها الثقافية، مما يعزز الحوار الثقافي ويوطد العلاقات التاريخية التي تربط بين الإمارات وبريطانيا.
 وأشار معاليه، أن اختيار الشارقة يعبر عن مدى عمق الروابط التاريخية المتجذرة في القدم بين شعبي الإمارات وبريطانيا، كما أنه في الوقت نفسه يعد بمثابة تكريم للثقافة العربية وللهوية الإماراتية، ومساهمة في تعزيز جسور التواصل والحوار الثقافي بين الجانبين. 
مختتماً أن هذا الاختيار يسهم بشكل مباشر في تعزيز الإنتاج المعرفي والإبداعي ما بين العربية والإنجليزية، ويحدث حراكاً ثقافياً ثرياً بين المثقفين والأدباء والكتاب من الجانبين.

زكي نسيبة
جامعة الإمارات
الشارقة
معرض لندن الدولي للكتاب
آخر الأخبار
سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف
عربي ودولي
سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف
اليوم 09:35
زيلينسكي يؤكد إقتراب أوكرانيا من إكمال استبيان الانضمام للاتحاد الأوروبي
عربي ودولي
زيلينسكي يؤكد إقتراب أوكرانيا من إكمال استبيان الانضمام للاتحاد الأوروبي
اليوم 09:08
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
عربي ودولي
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
اليوم 08:38
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
دنيا
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
اليوم 08:36
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©