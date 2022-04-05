دعوة الجمهور للمشاركة في تلوين لوحة فنان إماراتي

أبوظبي (الاتحاد) احتفاءً باليوم العالمي للفن، وضمن دورته التاسعة عشرة تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع- حرفية إنجاز- بناء حضارة»، يكلف مهرجان أبوظبي، الفنان الإماراتي الديناميكي، عبد الله لطفي، برسم لوحة قماشية كبيرة تعكس منجز الفن التشكيلي في الإمارات. وأكدت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والمؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، «أنَّ اليوم العالمي للفن، محطة سنوية متفردة لتعزيز مشهد الفنون وجهودنا الرامية لإلهام وتمكين المبدعين محلياً وعالمياً وإبراز إبداعهم الفني، بما يدعم التواصل والحوار الثقافي بين الشعوب في إطار رؤيتنا لتعزيز قيم السلام والتعايش».
وتابعت الخميس: «احتفالاً باليوم العالمي للفن، يكلّف مهرجان أبوظبي، الفنان الإماراتي عبد الله لطفي، برسم لوحة تعكس رؤيته الفنية الفريدة، في اهتمامه بالتفاصيل وتصويره للحياة اليومية، وتترجم إيماننا المشترك بأن الفنون قوة توحّد وتجمع، وبأنّ الإبداع تعبير خلاق عن الهوية الإنسانية، وقد حرصنا خلال السنوات الماضية على إطلاق مبادرات أسهمت في تمكين الصناعات الثقافية وتحفيز الحراك الإبداعي لنشكل اليوم بفضل هذه الرؤية منصة فنية رائدة تجمع الفنانين والمبدعين لتقديم أعمال التكليف الحصري والإنتاج والعروض الأولى في المنطقة والعالم». ودعا المهرجان الجمهور، إلى المشاركة في تلوين اللوحة التي تعكس المشهد الفني الديناميكي في إمارة أبوظبي، حيث تستلهم روائع التشكيل الإماراتي المعروضة ضمن معرض «إمارات الرؤى 2: سردٌ ووعد»، كما تُبرز جماليات الصروح الوطنية والثقافية والتشكيلية في أبوظبي، كصرح زايد المؤسس، ومنارة السعديات، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومعرض 421، والمجمع الثقافي، وقصر الحصن، يومي 12 و14 أبريل في حديقة منارة السعديات، فيما سيتم كشف الستار عن اللوحة الكاملة في 15 أبريل، بالتزامن مع اليوم العالمي للفن. ويعبر الفنان عبد الله، المصاب بالتوحد، عن رؤيته الفنية بطريقة فريدة وغير تقليدية عبر نقل رسالة قوية وتقديم رؤية لعالمه الفريد، منطلقاً من شغفه بالفنون واهتمامه المذهل بأدق التفاصيل، ونظرته الفنية للعالم باللونين الأبيض والأسود، اللذين يميزان رسوماته عادة بلمحة إبداعية للحياة الإماراتية اليومية.