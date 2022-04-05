عمل فني بتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال

أبوظبي (الاتحاد) نظمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أول ورشة عمل من نوعها على مستوى المؤسسات الحكومية في الدولة، لإبداع عمل فني خاص بها باستخدام تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال «إن إف تي». شارك في هذه الورشة الإبداعية الفريدة، أكثر من 220 موظفاً، تعاونوا على إبداع عمل فني باستخدام التقنية الرقمية «الرموز غير القابلة للاستبدال». وقال جاسم الحبسي مدير إدارة الكوادر البشرية والأداء بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تعكس الورشة رؤيتنا في الدائرة تجاه تنمية القدرات المعرفية لتراثنا الثقافي، وفي الوقت ذاته تبني قدرات الإبداع المستقبلية التي تعتمد على التقنيات المتقدمة، وأتاحت الورشة ممارسة أحد الفنون الصاعدة على الساحة الإبداعية واستكشاف تطور الفن والثقافة في العصر الرقمي». وتألفت الورشة الفنية التي أقيمت على مدار يومين، من ثماني جلسات عمل، تم تقسيم المشاركين إلى 20 مجموعة، عملوا على إنشاء تصميمات باستخدام مكتبة صور تحتوي على أكثر من 1000 صورة، وتم دمج التصميمات الفريدة لإنشاء صورة مجمّعة تم نقلها إلى منصة رموز «إن إف تي» الحصرية الخاصة بالدائرة، وتعتزم الدائرة طرح العمل الفني الرقمي للبيع بالمزاد العلني لاحقاً.