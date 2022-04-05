اليوم 13:54
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
ثقافة
عمل فني بتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال
خلال الورشة الإبداعية
5 ابريل 2022 20:26

أبوظبي (الاتحاد) 
نظمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أول ورشة عمل من نوعها على مستوى المؤسسات الحكومية في الدولة، لإبداع عمل فني خاص بها باستخدام تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال «إن إف تي».
شارك في هذه الورشة الإبداعية الفريدة، أكثر من 220 موظفاً، تعاونوا على إبداع عمل فني باستخدام التقنية الرقمية «الرموز غير القابلة للاستبدال». 
وقال جاسم الحبسي مدير إدارة الكوادر البشرية والأداء بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تعكس الورشة رؤيتنا في الدائرة تجاه تنمية القدرات المعرفية لتراثنا الثقافي، وفي الوقت ذاته تبني قدرات الإبداع المستقبلية التي تعتمد على التقنيات المتقدمة، وأتاحت الورشة ممارسة أحد الفنون الصاعدة على الساحة الإبداعية واستكشاف تطور الفن والثقافة في العصر الرقمي».
وتألفت الورشة الفنية التي أقيمت على مدار يومين، من ثماني جلسات عمل، تم تقسيم المشاركين إلى 20 مجموعة، عملوا على إنشاء تصميمات باستخدام مكتبة صور تحتوي على أكثر من 1000 صورة، وتم دمج التصميمات الفريدة لإنشاء صورة مجمّعة تم نقلها إلى منصة رموز «إن إف تي» الحصرية الخاصة بالدائرة، وتعتزم الدائرة طرح العمل الفني الرقمي للبيع بالمزاد العلني لاحقاً.

عمل فني
إن إف تي
دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي
آخر الأخبار
فوز شباب الأهلي والشارقة في كأس نائب رئيس الدولة للسلة
الرياضي
فوز شباب الأهلي والشارقة في كأس نائب رئيس الدولة للسلة
اليوم 13:53
متعامل في بورصة باريس
الاقتصادي
مخاوف العقوبات تلقي بثقلها على الأسهم الأوروبية
اليوم 13:52
«مدارس الإمارات» يتصدر المجموعة الثانية في كأس منصور بن زايد
الرياضي
«مدارس الإمارات» يتصدر المجموعة الثانية في كأس منصور بن زايد
اليوم 13:50
العربية أبوظبي تسيّر رحلات مباشرة إلى جايبور
الاقتصادي
العربية أبوظبي تسيّر رحلات مباشرة إلى جايبور
اليوم 13:49
أحد فروع بنك الأردن
الاقتصادي
مساهمو بنك الأردن يقرون توزيع 18% أرباحاً نقدية
اليوم 13:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©