15 فعالية على قائمة الشارقة ضيف شرف «لندن الدولي للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت الشارقة عن برنامج فعاليات مشاركتها ضيف شرف «معرض لندن الدولي للكتاب» 2022 في دورته الـ 49، التي تقام في الفترة ما بين 5 إلى 7 أبريل الجاري في مركز أولمبيا للمعارض، حيث تنظم 15 جلسة حوارية حول قضايا الثقافة ومستقبل النشر، إضافةً إلى أمسيات شعرية وورش فنية، واستعراض لوحات من التراث الإماراتي والفنون الشعبية.

ويستضيف برنامج الشارقة نخبة من الكتاب والمفكرين والمسؤولين الثقافيين الإماراتيين، حيث يشارك في الجلسات النقاشية عمر غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية، ومعالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والدكتور عبد العزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للكتاب، والكاتبة والأديبة الإماراتية دبي أبو الهول، والشاعر والباحث خالد البدور، والشاعرة الدكتورة عفراء عتيق.إلى ذلك، أكدت خولة المجيني، مدير إدارة المعارض والمهرجانات، منسق عام مشاركة الشارقة في المعرض، أن «هيئة الشارقة للكتاب» حريصة أن يكون برنامج حضور ومشاركة الشارقة في المعرض جسر تواصل بين الثقافة العربية ونظيرتها الأوروبية، ومنصةً للتعريف بالحراك الأدبي الإماراتي ورواده، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعية لفتح أفق الحوار البناء مع مختلف ثقافات العالم عبر بوابة المعرفة، والإبداع، والثقافة.

«القلم الإنجليزي»

ويشهد اليوم الأول من المعرض جلسة يتحدث فيها عمر غباش، حول مسيرته في مجال الكتابة الواقعية والروائية، كما يتناول أهمية ترجمة الكتب العربية، ويحاوره ديفيد كودينغ، كما يحتضن صالون «القلم الإنجليزي» الأدبي جلستين حواريتين، الأولى للدكتور عبد العزيز المسلّم، ويحاوره خلالها وشينيد مورفي، حول القصة الشعبية في الذاكرة الإماراتية، والثانية يناقش فيها معالي محمد المر موضوع المشهد الأدبي المتغير في الإمارات، والسبل التي يحافظ المجتمع من خلالها على التراث الإماراتي الأدبي الغني، مع مواكبته لأساليب وفنون الكتابة المعاصرة.

وتنظم «هيئة الشارقة للكتاب» جلسة تتناول مؤتمر الناشرين ومنحة الترجمة، وتعقد في «المكتبة البريطانية» جلسة حوارية بعنوان «حكايا الإمارات: الناس والشعر والخيال»، يتحدث خلالها معالي محمد المر والدكتور عبد العزيز المسلّم، والكاتبة دبي أبو الهول، ويتناولون خلالها التقاليد والتراث المكتوب والشفهي في المنطقة، كما ينظم «المجلس الإماراتي لكتب اليافعين» جلسة حول استخدام مواد قرائية مختارة كوسائل علاجية مساعدة في الطب البدني أو الطب النفسي.

مستقبل طباعة الكتب

وضمن فعاليات اليوم الثاني، تحتضن المنصة الرئيسة في المعرض جلسة حوارية بعنوان «مستقبل توريد الكتب»، يشارك فيها أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وديفيد تايلور، نائب الرئيس الأول لاستحواذ المحتوى العالمي في «إنغرام»، ويديرها الكاتب والصحفي بورتر أندرسون، وتسلط الضوء على مستقبل طباعة الكتب وتوريدها، وتستشرف الجلسة الآفاق المستقبلية لسلسلة التوريد والطباعة عند الطلب.

وفي جلسة أخرى تتطرق الدكتورة عفراء عتيق، والكاتبة دبي أبو الهول، في حديثهما إلى تجربة المرأة الإماراتية في الكتابة الإبداعية، والقضايا التي برعت الإماراتية في الكتابة عنها، وتنظم مبادرة «ثقافة بلا حدود» جلسة تتناول أهمية القراءة ودورها في الارتقاء بالمجتمعات وزيادة الوعي الثقافي لأفرادها.

كنوز ثقافية

وفي اليوم الثالث والأخير، يحتضن «مركز الترجمة الأدبية» جلسة يتحدث فيها كل من عمر غباش، وماريلين روبنسون، وناريمان يوسف، ويناقشون ما يتميز به الأدب العربي من تنوع في الأساليب والموضوعات، والكنوز الثقافية في الآداب العربية، كما يستضيف «المركز العربي البريطاني» أمسية شعرية تجمع الشاعرين خالد البدور، وعفراء عتيق.

وفي إطار الحديث عن الأدب الشعبي، تحاور تمارا ماكفارلين الكاتبة دبي أبو الهول في نقاش حول عوالم الكتابة في مجال الفلكلور الإماراتي، والأساليب المثلى التي يمكن أن تقدم من خلالها للأجيال الشابة، كما يستضيف صالون «القلم الإنجليزي» الأدبي الشاعر خالد البدور، ليتحدث عن تجربته في مجال التراث الشفهي الإماراتي، وفي جلسة أخرى تنظمها «دائرة الثقافة في الشارقة»، يستعرض الخطاط الإماراتي خالد الجلاف واقع مشهد الخط العربي في الدولة.