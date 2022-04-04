تأملات طه حسين عن «رمضان» (2)

إيهاب الملاح (القاهرة)

طه حسين (1889-1973) من رواد النهضة الفكرية والأدبية الذين أولوا شهر رمضان عناية كبيرة في تناولاته السيرية، والأدبية على السواء، وقد أوردنا في الحلقة السابقة من تأملات طه حسين عن رمضان جانباً من ذلك، في كتابيه «الأيام»، و«مرآة الإسلام».

لكن طه حسين كتب عن «رمضان» أيضاً في غير موضعٍ آخر من كتبه الأخرى، كتب فصلاً بديعاً بعنوان «إجازة» في كتابه «ألوان»، سجَّل فيه شيئاً من حياة الأزهريين وسلوكهم ونفسياتهم في رمضان، وفي كتابه «أحاديث» أيضاً.

وكل هذه الفصول هي في الأصل مقالاته التي كان يكتبها للصحف والدوريات الثقافية خلال تلك الفترة، لكن يظل من أبرزها ارتباطاً بشهر رمضان، فصول ضمها كتابه «أحاديث»، وهو من كتبه غير المشهورة، ويحمل طابع المسامرات والأحاديث الحرة التي كان يمليها في مناسبات مختلفة.

في هذا الكتاب يصور طه حسين لوحة قلمية غاية الروعة للجامع الأزهر، وما يدور فيه من نشاط ويجري فيه من حركة خاصة في شهر رمضان، وإذا اجتمع مكان فريد في زمان مخصوص وتوقيت معلوم كانت المحصلة بلا شك صورة لا تتكرر في أي مكان من العالم عنوانها «الأزهر في رمضان».. يقول طه حسين في كتابه «أحاديث»:

«ولن تجد حركة أعظم نشاطاً وأقوى حياةً من الأزهر القائم هناك في حي من أحياء القاهرة.. قال أصحابي، وكلهم مثلي من أبناء الأزهر الذين بعد عهدهم به وطال فراقهم له: وما يمنعنا أن نختم رمضان بزيارة قصيرة للأزهر نحيي بها العهد القديم ونذكر بها أيام الشباب؟، قلت: وإني في ذلك لراغب، وإني إلى ذلك لمشوق.. ومضينا إلى الأزهر، ونحن نقدر أننا سنجد فيه تلك الصورة التي ألفناها، وأن نسمع فيه ذلك الدويّ الذي عرفناه، وأن نختلط به اختلاطاً، ونمتزج به امتزاجاً، ونقف فيه كما كنا نفعل أيام الشباب وقفات فيها الجد الخصب، وفيها هزل يشوبه الحب والعطف، نتنقَّل بين هذه الحلقات المنبثة في أرجائه نسمع لهذا الشيخ وهو يقرأ الحديث أو التفسير أو يقص قصص الوُعَّاظ فيعجبنا صوته وإلقاؤه وفهمه وإفهامه فنعجب به ونبسم له، ونتجاوزه إلى ذلك الشيخ فيضحكنا صوته أو إلقاؤه أو لازمة من لوازمه أو بعض ما يدفع إليه من الخطأ في الفهم أو السخف في الإفهام فننصرف عنه ضاحكين متفكهين، حتى إذا قضينا من هذا كله أرباً خرجنا وقد ذكرنا أنفسنا وسعدنا بلقاء تلك الأيام العِذاب». (أحاديث، ص 56).

في الفقرات السابقة تتجلى روعة أسلوب العميد وقدرته المدهشة على التصوير، فيرسم صورة بارعة لمشهد قل أن تجد من سجله بهذه الدقة والروعة، فضلاً عن القيمة التاريخية والمعرفية لتوثيق مثل هذه المشاهد من الحياة في مصر في فترة مبكرة من نهضتها الأولى.

وفي موضع آخر من أحاديثه يسجل طه حسين مشهداً آخر من مشاهد الأزهر خلال رمضان، فيصف كيف كان الطلاب والأساتذة يحصلون على ما نسميه الآن «الإجازة» أو فترة الانقطاع عن الدراسة بكيفية وطريقة مخصوصة لها نظام، كانوا يطلقون عليها في القديم اسم «المسامحة».