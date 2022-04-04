المنذر العيني: خصوصية وفرادة تونسية في رمضان

ساسي جبيل (تونس)

الشاعر والكاتب التونسي المنذر العيني، يعتبر من أبرز الأسماء الأدبية في الساحة التونسية، إذ تراوحت أعماله بين الشعر والقصة القصيرة، وأصدر حتى الآن أكثر من 80 مؤلفاً نالت اهتماماً نقدياً واسعاً في تونس وخارجها، وكغيره من الشعراء والأدباء والكُتاب له ذكريات وطقوس خاصة مع شهر رمضان الفضيل، لا تزال عالقة في ذاكرته، يوردها لنا في السطور التالية..

تقاطع الأصوات

عن رمضان في ذاكرته يقول الشاعر والكاتب التونسي المنذر العيني: رمضان في ذاكرتي دائماً له تلك الأصداء المُميِّزة، حيث أعيش في قريةٍ ومازالت النّكهات الصّوتيّة تعلو وتنخفض بداية من بائع الخضار إلى بائع الأسماك إلى الباعة المتجوّلين بين المطبّات والأزقّة والمنحنيات، حيث يصوغون أنصاف الكلمات وأرباعها فتخرج النسوة يتفقدن الغاية والموضوع، يبدو أن العالم لم يتغيّر في هذه الخنقة الجغرافيّة الضّيقة.. الأصواتُ في رمضان تثيرني إلى اليوم، صوت الأذان مثلاً يأخذ شكلاً آخر، كمنحى تعبيري مخصوص بأداء المقرئ المشهور في تونس «سيدي علي البرّاق» لتعود تعبيراتُ المناخ التونسي القيرواني المؤسّس.

زمان ومكان

وعما إذا كان ثمة ارتباط بين الزمان والمكان في رمضان، يجيب العيني «طبعا ثمة ارتباط بين الزمان والمكان في رمضان، من خلال خصوصيات كل جهة في تونس وكل نواحيها، غير أنّ الأثر الحياتي السّريع الّذي نمرّ به من شأنه أن يسارع الحركة، وأن ينمّطها فتغدو الحركات متشابهة على نفس الوتيرة».

طقوس الكتابة والإبداع

عن خصوصية رمضان في الرّاهن، قال الشاعر والكاتب التونسي العيني «يبقى شهر رمضان دائماً بخصوصيّته الممضية على فرادته، والأتعاب الّتي تتمظهر على السّطح هي في النّهاية تأطيره الإرادي لنيل المكرُمات، العبادات والجيئة والروحة بين الأسواق والوقوف في انتظار شيء ما، وغيرها من النّبرات المنخفضة أو العالية التي تحتفظ بألقها في حرارة رمضان بالذّات، فضلاً عن الالتفاف حول تلك المساحة المحببّة من طاولة الدّعاء والأكل.

وعن مدى اختلاف طقوس الكتابة والإبداع في رمضان، يؤكد العيني أن الموجة تتغير في التوقيت طبعاً، مع متغيّرات الحياة، وأنا أميل إلى كتابة القصّة القصيرة في رمضان منها إلى النصوص الشّعريّة، قد يكون اختياراً اعتباطيّاً لكنّني أجد متعتي في تعقّب الأحداث والشّخصيّات منه إلى بناء العالم الشّعري، وإن كان الأمر لا يختلف كثيراً أيضاً مع المقالة النقديّة أو القراءة العاشقة للأصدقاء من داخل تونس أو خارجها.