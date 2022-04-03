«تريندز» في «لندن الدولي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات للمرة الأولى بجناح خاص في «معرض لندن الدولي للكتاب 2022»، الذي يقام تحت شعار «القصة أنت»، خلال الفترة بين 5 و7 أبريل الجاري، في إطار رؤية المركز العالمية وخططه الاستراتيجية، إذ يُعد المعرض من أبرز معارض الكتب على مستوى العالم من حيث الأهمية وعدد الزوار ودور النشر المشاركة.

يعرض جناح «تريندز»، مجموعة واسعة ومتميزة من الإصدارات العلمية والبحثية والمعرفية التي تغطي العديد من المجالات العلمية، والسياسية، والأمنية، والاقتصادية، والعسكرية، إلى جانب موسوعات متنوعة اختصّ بها المركز تتناول حركات الإسلام السياسي.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، إن مشاركة «تريندز» في معرض لندن الدولي للكتاب تأتي في إطار الحرص على الحضور النوعي والفاعل في المحافل الثقافية العالمية، مشيراً إلى أن المعرض يشكل منصة عالمية ثقافية كبرى للتواصل مع الآخرين، ونافذة واسعة لاطلاع الجمهور عبرها على نتاج «تريندز» المعرفي الذي يستشرف المستقبل ويشارك في صنعه، كما تشكل المشاركة فرصة لتعزيز الانتشار والتوسع في نشر المعرفة القائمة على البحث العلمي في المحافل الثقافية الدولية كافة.

وأكد د. العلي أن «تريندز» يعرض مجموعة واسعة من الإصدارات التي تتّسم بالتنوّع والثراء، وتستعرض مجموعة من القضايا والأزمات العالمية الراهنة، ومن أبرزها الدراسات التي تتصّل بالإسلام السياسي، وجائحة «كوفيد-19»، والتنمية المستدامة، والأمن الدولي والإرهاب، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة، وغيرها، إضافة إلى تنظيم العديد من الندوات الثقافية وحلقات الحوار والنقاش بمشاركة كبار الكُتَّاب والمبدعين في مختلف المجالات المعرفية والعلمية.