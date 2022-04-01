مواجهات نارية في قرعة كأس العالم 2022



الدوحة (وكالات)



يواجه المنتخب الأميركي نظيره الإنجليزي وكذلك منتخب إيران في المجموعة الثانية بنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، بينما ستلعب إسبانيا مع ألمانيا في مواجهة بين فائزين سابقين في المجموعة الخامسة.

وتلعب فرنسا حاملة اللقب مع الدنمارك وتونس في المجموعة الرابعة، بينما تنطلق البطولة 21 نوفمبر بمواجهة بين قطر صاحبة الضيافة والإكوادور.

وواجهت الولايات المتحدة منتخب إيران في كأس العالم 1998 بفرنسا وخسرت 2-1 أمامه، وتعد المجموعة السابعة الأصعب في البطولة حيث ستلعب البرازيل الفائزة باللقب خمس مرات مع صربيا وسويسرا والكاميرون.

وستكون المواجهة بين ألمانيا بطلة العالم 4 مرات وإسبانيا بطلة 2010 أبرز مواجهات الدور الأول، بموجب القرعة التي أوقعت الفريقين في المجموعة الخامسة مع اليابان والمنتخب الفائز في الملحق الأوروبي.

وكانت إسبانيا الحقت خسارة تاريخية بالمانشافت 6-صفر في 17 نوفمبر عام 2020، بإشراف مدربه السابق يواكيم لوف، لكن المنتخب الألماني الحالي يظهر بشكل مختلف تماماً في عهد هانزي فليك الذي استلم تدريبه في نهاية كأس أوروبا الصيف الماضي.

وتم سحب القرعة بعد عروض موسيقية ورقصات استغرقت 45 دقيقة، ووعد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) بأن يكون الحدث «أفضل بطولة على الإطلاق».

واجتمع عالم كرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة امس مع انطلاق حفل سحب القرعة، ورحب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالضيوف ومن بينهم مدربو منتخبات وطنية ولاعبون فازوا بكأس العالم ومسؤولو اللعبة من جميع أنحاء العالم احتشدوا لمعرفة أطراف مباريات دور المجموعات خلال حفل قدمه الممثل البريطاني إدريس إلبا والمذيعة الرياضية الشهيرة ريشمين شودري، وتقام البطولة لأول مرة في الشرق الأوسط في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وألقت الفنانة المصرية شريهان كلمة مفعمة بالمشاعر على خلفية رسومات مستوحاة من الشرق الأوسط.

وتجمع مشجعون خارج مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات على أمل مشاهدة بعض الأسماء اللامعة الحاضرة، والتي من بينها أبطال سابقون مثل الألماني ماتيوس والإيطالي أليساندرو ديل بييرو والبرازيلي كافو.

ومهدت القرعة الطريق أمام 29 منتخباً متأهلاً لنهائيات البطولة حتى الآن، في انتظار اكتمال عقد المنتخبات 32 المشاركة بانضمام الفرق الثلاثة المتبقية في يونيو المقبل، حيث تتنافس ثمانية منتخبات للفوز بإحدى هذه البطاقات الثلاث المتبقية.



السعودية مع الأرجنتين وبولندا والمكسيك



وقعت السعودية في مجموعة قوية لتلعب أمام أرجنتين ليونيل ميسي وبولندا روبرت ليفاندوفسكي بالإضافة إلى المكسيك، وتشارك السعودية للمرة السادسة في تاريخها بعد 1994,1998,2002,2006,2018، أفضلها الأولى في الولايات المتحدة 1994، عندما تخطت بلجيكا في دور المجموعات بهدف تاريخي لسعيد العويران، قبل أن تودع في الدور الإقصائي أمام السويد 1-3.

وقال مدرب السعودية الفرنسي هيرفيه رينار «مجموعة صعبة، ويجب أن نكون مستعدين لإرضاء الجماهير»، وعن اللعب على مسافة قريبة من السعودية، أضاف مدرب زامبيا وساحل العاج السابق «نتوقع جماهير كبيرة، لكن من الصعب جداً أن تواجه أمثال الأرجنتين في المباراة الأولى».

أما الأرجنتين التي تعول على ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم سبع مرات، فتشارك للمرة الثالثة عشرة توالياً في كأس العالم دون انقطاع منذ 1974، وقد أحرزت اللقب عام 1978 مع هدافها ماريو كمبيس و1986 مع أسطورتها الراحل دييجو مارادونا، كما بلغت النهائي خمس مرات آخرها في 2014.

وتشارك بولندا للمرة التاسعة، وأفضل نتائجها عندما حلت ثالثة في 1974 و1978، لكنها لم تتخط دور المجموعات في آخر ثلاث مشاركات (2002 و2006 و2018)، وتخوض المكسيك النهائيات الـ17 في تاريخها والثامنة توالياً، أبرزها في 1970 و1986 على ارضها عندما بلغت ربع النهائي.