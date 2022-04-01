بريطانيا تحتفي بمشروع سلطان الثقافي.. وتتوج الشارقة ضيف شرف «لندن للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

بعد احتفاء الثقافة الإيطالية بالشارقة ضيف شرف «معرض بولونيا لكتاب الطفل»، تحتفي المملكة المتحدة بالمشروع الثقافي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث تتوج الإمارة ضيف شرف الدورة الـ 49 من «معرض لندن الدولي للكتاب»، لتسجل بذلك تاريخ أول ممثل لدولة عربية تنال هذا التكريم.

تقدم الشارقة، خلال مشاركتها في المعرض، الذي يقام من 5 إلى 7 أبريل الجاري في مركز أولمبيا للمعارض، أبرز ملامح مشروعها الثقافي الكبير، حيث تجمع مؤسسات الإمارة الثقافية والتراثية والإبداعية في جناح خاص يرفع علم الإمارات بين أكثر من 100 دولة مشاركة، للمساهمة في مجتمع المعرفة، وتطوير قطاع النشر الإماراتي والعربي، والاستثمار في الصناعات الثقافيّة القائمة على التراث المحلي والعربي.

16 فعالية

ويشمل برنامج الإمارة، إلى جانب حضورها الكبير بمؤسساتها ومبادراتها، تنظيم 16 فعالية ثقافية وإبداعية وتراثية، تستضيف خلالها نخبة من الكتّاب والأدباء والمثقفين والفنانين الإماراتيين، في حوار مفتوح وتواصل حيّ مع نظرائهم الإنجليز، كما تجسّد هوية الثقافة الإماراتية الشعبية بعروض حيّة تقدمها فرق العزف والغناء الوطنية، وتنقل راهن الحركة الشعرية الإماراتية بعدد من الأمسيات التي تُقام على أرض المعرض.

فاهم القاسمي

وحول حضور الشارقة في المعرض، قال الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، رئيس وفد الشارقة المشارك في المعرض: «يعزز هذا الاحتفاء الإنجليزي بمشروع الشارقة الحضاري وتجربتها الثقافية، من فرص التواصل الحي والمثمر مع المدن البريطانيّة ويفتح مساحات لتطوير العلاقات على كافة المستويات وفي مختلف القطاعات، لكن الأهم من ذلك، هو التفاهم الحقيقي، واحترام القيم الخاصة لكل ثقافة، وإدراك أن التحضر الإنساني هو نتاج مساهمات متعددة لأمم وحضارات من كل أنحاء العالم، وهو لن ولم يكن يوماً نتاج أمة أو هوية ثقافية واحدة».وأضاف: «تتجسد نتائج هذه الرؤية اليوم بهذا التكريم لإمارة الشارقة، فاحتفاء الثقافة الإنجليزية بالشارقة هو احتفاءٌ وتقديرٌ لحجم ودور الثقافة العربية التاريخي والراهن في مسيرة الحضارة الإنسانيّة، وهو تجسيد لقوة الثقافة في وضع الأمم على المسار الصحيح لمشاريعها التنموية، وإظهار مكانتها وحجم حضورها على الخارطة العالميّة، ونفخر أن العالم يرانا أبناء هوية تقدر الكتاب، وتحترم الفن والإبداع، وتعرف قيمة الجمال».

أحمد العامري

حراك ثقافي

بدوره، أكد أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن برنامج مشاركة الإمارة، يجسد على أرض الواقع توجيهات ورؤى صاحب السمو حاكم الشارقة، تجاه النهوض بصناعة الكتاب الإماراتي والعربي، ومد جسور العمل والتعاون بين مؤسسات الإمارة ومثقفيها ونظرائهم في المنطقة والعالم، لتبادل التجارب والخبرات، وتقديم صوّرة حيّة عن واقع إنتاج المعرفة والإبداع في الإمارات.وأوضح أن هيئة الشارقة للكتاب تتولى الإشراف على برنامج فعاليات الشارقة في المعرض، وتحرص على تقديم برنامج شامل ونوعي يخدم الحراك الثقافي المحلي والعربي، خاصةً وأن «معرض لندن للكتاب» يعد واحداً من كبرى معارض الكتاب التجارية المخصصة للناشرين ومؤسسات الترجمة المهتمين بإجراء العقود وفتح قنوات العمل مع المؤسسات الثقافية العالمية.ويشارك في « لندن الدولي للكتاب» أكثر من 20 ألف ناشر وبائع كتب ووكلاء أدبيين وأمناء مكتبات وممثلي وسائل إعلام من أكثر من 100 دولة، حيث يغطي مجموعة واسعة من الاهتمامات والأسواق في مجال النشر.