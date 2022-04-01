إطلاق مبادرة «أجيال تقرأ»

هويدا الحسن (العين)

أطلقت مكتبة أجيال المستقبل بجمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، بالتعاون مع مكتبة زايد المركزية، مبادرة «أجيال تقرأ» ضمن فعاليات شهر القراءة الوطني، برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وتهدف المبادرة إلى رفع وعي المجتمع بأهمية القراءة وتعزيز مشاركة الأسرة في خلق الوعي الإيجابي في المجتمع، والمساهمة في صناعة شخصية متطلعة منفتحة ومتمكنة من أدوات المعرفة، وواعية بمتغيرات العالم من حولها، مع تعزيز قيمة المعرفة ورفع وعي الأسر بأهمية القراءة، إضافة إلى غرس القيم والأخلاق، وتأصيل الموروث الحضاري الإماراتي.

وقد وزعت المبادرة في نسختها الأولى 30 مكتبة تم تسليمها للأسر المختارة في احتفالية أنيقة بمكتبة زايد المركزية أمس الأول، مع ختام «شهر القراءة الوطني».