د. عبدالله الغذامي يكتب: الحصانة الأكاديمية

حين دخل إمبيرتو إيكو الكتابة الصحفية، ضج عليه الأكاديميون نقداً لتخليه عن الوقار العلمي، وابتذال نفسه في وسط صحفي يرونه لا يليق بالوقار الأكاديمي والحصانة المعنوية التي تحيط بالروب الجامعي، وجاء رده ساخراً وهازئاً بهذا الوقار المصطنع فكتب:

«لقد تقبل الأنثروبوجيون أنواعاً من الثقافات، حيث يأكل البشر الكلاب والقرود والضفادع والثعابين، ولذا يفترض ألا يُستغرب وجود بلاد يسهم فيها الأكاديميون بالكتابة الصحفية». وقد ورد الجواب على سؤال وجهه له صحفي أميركي، تساءل كيف لسيميولوجي وباحث أكاديمي أن يمارس الكتابة للصحف. فأشار إيكو إلى أنهم في أيطاليا يرون الكتابة للصحافة ليست عملاً طبيعياً فحسب، بل هي أيضاً واجب ثقافي وأخلاقي وسياسي كذلك، ومن الغريب أن يأتي السؤال من صحفي أميركي مع أن الأكاديميين الأميركيين هم أكثر الفئات على اقتحام عالم ما وراء أسوار الجامعة، كمستشارين في الشركات وفي المؤسسات السياسية وبيوت الخبرة وكذلك في الحضور الإعلامي بكل صيغه، وقد كان دفاع إيكو عن دوره في الكتابة الصحفية.

حينذاك واقعياً ويمثل فهماً حراً لدور الأكاديمي وشرط فاعليته وواجبه الأخلاقي والثقافي العام، ولكن العجيب أن إيكو المتفتح والواعي لدوره العام غير موقفه، حين ظهرت تويتر وفيسبوك ورأى أنهما لا تليقان بالمفكرين وأنهما مكان للحمقى.

وهنا يأتي المعنى النسقي الثاوي في أعماق إيكو، حيث الطبقية الأكاديمية التي واجهها حين جرى نقد الأكاديميين ضد دخوله للصحافة وفي رده على الصحفي الأميركي، ولكنه عاد بعد زمن ليكون مثل الذين نقدوا تخليه عن وقار الأكاديمية، ولكنه عاد ليقف ضد وسيلة تعبيرية إعلامية جديدة لها قوة أعظم من قوة الصحافة، ودخلها كبار الزعماء ومديرو المؤسسات واستثمروا جماهيريتها للتأثير على الرأي العام «أو بالأحرى الآراء العامة»، وأقول الآراء العامة وليس الرأي العام، لأنه تبين بعد توسع مجالات التعبير أن البشر لا ينطوون على رأي عام واحد الذي يوهم بأن للبشر قدرة على صناعة توافق عام، بينما الذي كشفته وسائل التواصل أن البشر كمجموع مثلهم مثل الأفراد، حيث يكون اختلاف وجهات النظر هو الغالب على نظم تفكيرهم ونظم ذوقهم ونظم معقولاتهم، وهي كلها تتنوع بين الجموع بمثل ما تتنوع بين الأفراد كما أنها تتغير باطراد حسب تغيرات الظروف والمصالح والرغبات والمخاوف، وأهمية الوسائل العامة ليست في أنك ترسل فحسب، بل أيضاً في أنك تستقبل عبر التفاعلية التي هي شرط لتحقيق وجودٍ فاعلٍ في «تويتر» خاصة، وهذه خاصية لم يدركها إمبروتو إيكو مما جعله يترفع عن الدخول على أهم وسيلة ثقافية عصرية، وإن كانت الصحافة وجهاً من وجوه التحدي للوهم الأكاديمي بحصانة الفرد الفكرية والمعنوية فإن تويتر أكثر تحدياً وفات إيكو وهو السيميولوجي المهم أن يتعرف على مظهر ينطوي على كشوفات سيميولوجية خطيرة لو أنه لم يتكبر عليها، وهي كبرياء لاح أنه قد تمرد عليها في عز حياته ثم لان لها واستسلم للغرور الأكاديمي في نهاية حياته.