بحث استضافة غواتيمالا في برنامج أسابيع التراث العالمي

الشارقة (الاتحاد)

تعزيزاً للعلاقات التي تربطه بين مختلف الجهات الفاعلة في العمل التراثي والثقافي على مستوى العالم، استقبل معهد الشارقة للتراث مؤخراً وفداً رفيع المستوى من جمهورية غواتيمالا الواقعة في أميركا الوسطى، من أجل بحث استضافتها في برنامج أسابيع التراث العالمي، التي ينظمها المعهد خلال الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر المقبل.

وكان في استقبال الوفد الذي ضم كلاً من سعادة أتسوم موسكوسو نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية غواتيمالا، وسعادة لارس بيرا بيريز، سفير جمهورية غواتيمالا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث.

ويحتفي معهد الشارقة للتراث من خلال برنامج أسابيع التراث العالمي، بتراث دولة شقيقة أو صديقة لدولة الإمارات، بعرض نماذج من تراثها الثقافي بمختلف تجلّياته وأنواعه، ويقام هذا الاحتفال على مدار أسبوع في مركز فعاليات التراث الثقافي «البيت الغربي» بقلب الشارقة، ويشمل فعاليات تتضمن عروضاً من الحرف التراثية، والفنون الشعبية، والطبخ التقليدي، والألعاب الشعبية، ومعارض صور أو رسوم، إضافة إلى عرض أفلام وثائقية عن تراث البلد الضيف.

وسلّط الاجتماع الضوء على العديد من الجوانب المهمة حول الحدث الذي سيستمر لمدة أسبوع، ويشكل فرصة لإبراز الجوانب التراثية والثقافية المشتركة بين البلدين الصديقين، وتكريم التراث الغني والمتنوع لجمهورية غواتيمالا.

وقد دعت سعادة أتسوم موسكوسو معهد الشارقة للتراث رسمياً لزيارة بلدها لتجربة كل ما تقدمه غواتيمالا لضيوفها، وقالت «يسعدنا أن ننطلق في هذه الرحلة الطويلة والمثمرة من علاقات الصداقة التي تربطنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه فرصة ممتازة لتعزيز التبادل الثقافي بين بلدينا، حيث تشترك الإمارات وغواتيمالا ثقافياً في الكثير من العناصر التراثية، ونتمنى تعزيز العلاقات بيننا في المستقبل القريب».

وتحدثت موسكوسو عن تاريخ بلادها الغني الذي يبلغ 3000 عام، وسلّطت الضوء على التنوع الكبير في لغات سكان البلاد والتي يصل عددها إلى 21 لغة، ولفتت إلى أوجه التشابه بين جواتيمالا والإمارات، مستشهدة باللهجات العربية المختلفة التي لاحظتها أثناء إقامتها في الدولة حتى الآن.

من ناحيته، قال الدكتور عبد العزيز المسلم: «يشرّفنا أن تتم دعوتنا إلى زيارة جمهورية غواتيمالا ذات التراث الغني في قلب تراث أميركا اللاتينية، ويسعى المعهد إلى تعزيز علاقته مع دول أميركيا الوسطى والجنوبية، حيث بدأنا بجولة في ساو باولو بالبرازيل العام الماضي، وسنزور غوادالاخارا في المكسيك العام المقبل، وهذا العام نحن متحمسون لزيارة غواتيمالا».

وأضاف المسلم: «تتميّز غواتيمالا بشعبها المنفتح والودود، ونحن متحمسون لاستضافة تراث هذا البلد الجميل في الشارقة والاحتفاء به، وتعريف سكان دولة الإمارات العربية المتحدة بالمنتجات والحِرف والفنون والعادات والتقاليد التي تشكل تراث غواتيمالا، وخصوصاً البن والهيل الذي يشكل صادراتها الرئيسية، إلى جانب العديد من المقومات التي تجمعها مع تراث الإمارات الأصيل».