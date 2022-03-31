«أسير البرتغاليين - حكاية النّاجي».. واختبار الألم والتّضحية

محمود إسماعيل بدر (الاتحاد)

منذ انطلاقتها في أبوظبي عام 2007 والجائزة العالمية للرواية العربية، تسير بخطى واثقة نحو مكافأة التّميّز في الأدب العربي المعاصر، ورفع مستوى قراءة هذا الأدب عالمياً، من خلال ترجمة الروايات التي وصلت إلى قائمتها القصيرة، فضلاً عن اهتمامها بجودة وتكريس الإبداع الرّصين برؤية خاصة منفردة لم تكن يوماً على مقاس أيّ توجّه، علاوة على ما تمتاز به من شفافية جعلت منها محطّ أنظار كبار الأدباء العرب، وقد اعتادت «الاتحاد» أن تقدّم مع كل نسخة جديدة من الجائزة قراءات نقدية تطبيقية معاصرة لقائمتها القصيرة، وهنا قراءات لروايات النّسخة الـ 15 لعام 2022، وتتضمن 6 روايات..

يقول الناقد الفرنسي ميلان كونديرا في كتابة فنّ الرواية «إذا اعتبر المؤلف وضعاً تاريخياً بوصفه إمكانية غير معروفة وكشّافة للعالم الإنساني، فإنّه سيودّ وصفه كما هو، لكن ذلك لا يمنع اعتبار الإخلاص للواقع التّاريخي مسألة ثانوية بالنّسبة لقيمة الرّواية، إنّ الرّوائي ليس مؤرخاً، إنّه مستكشف وجود».

في الظلال نعتقد أن الروائي المغربي محسن الوكيلي (مواليد 1978)، قد استدعى باحترافية عالية لحظة تاريخية ترتبط بالوجود البرتغالي على السّواحل المغربية في القرن الـ 16، ليصنع منها سرداً نوعياً في روايته «أسير البرتغاليين - حكاية الناجي»، (دار ميم الجزائرية)، ويُعدّ النّاجي عوّاد، الشخصية الأساسية الفاعلة في تغيير وجهة المسار السّردي وتنويعه، أما هذا النّاجي فنكتشف مع مدخل أحداث الرواية أنّه حمّاد أكناو، من بلاد فارس، النّاجي الوحيد من شفرة سكّين والده إبراهيم، حين أقدم بدم بارد على ذبح أبنائه السّتة ودفنهم في قبو المنزل، كان ذلك أيام الطّاعون الذي أصاب مدينة فاس، كما أنّه النّاجي للمرة الثانية من كتيبة الإعدام المسلّط على رقاب المغاربة أسرى المستعمر البرتغالي؛ لأنه اتخذ من حكاياته التي كان يرويها للضابط «بيدرو» وسيلة للبقاء على قيد الحياة، لقد كانت هذه الحكايات بمثابة المخزون الذي يؤجل موته، في رسم بديع للعبة الأسير مع سجّانه حينما يقايضه بالحكايات، وكأننا في حالة شهرزاد وهي تسرد حكاياتها لشهريار في ألف ليلة وليلة، ملتقطاً الوكيلي هذا الفضاء للإمساك بلحظة تاريخية ترتبط بأيام التّواجد البرتغالي في السّواحل المغربية التي رزحت تحت نير الاحتلال حوالي 33 سنة ممتدة من 1508 إلى 1541، وفي ضوء هذا المجال الزمكاني حرّك الكاتب أحداثه في ضوء المتخيّل الرّوائي من خلال ممارسة عملية الحبك التّاريخي، الذي يجمع فيه بين المعلومة والشخصيات التاريخية الوطنية والتمثيل السّردي، ضمن لغة ممتعة وإطار سردي من الصّور الوصفية المركّبة التي تتجاوز الخطّية الزّمنية في تشكيل وبناء ألأحداث، وفي قدرة على استدعاء التّاريخ بروح معاصرة، ليقدّم لنا في النّهاية «مادّة تاريخية» نقف في خلفياتها على نوع من المسح الثقافي والاجتماعي وعلاقة ذلك بطبيعة النّاس وعاداتهم وتقاليدهم، وحديث عن أسواقهم ومساجدهم وملامح أماكنهم، ونضالهم ضد المستعمر في عديد الحواضر المغربية تحت مسمّى «رواية المتخيّل التّاريخي» المنفتحة على عوالم سردية رحبة، وما حكاية النّاجي إلا الرّد على حكايات الإمبراطوريات الاستعمارية الزّائفة التي يمثلها «بيدرو» البرتغالي، والنّاجي أيضاً صاحب حكاية وهوية محلّية عن المقهورين في الأرض، وهي تنتصر على المستعمر، وكأن كل التّاريخ تاريخ معاصر، حيث تتجلّى قوّة هذه الرّواية من خلال اقتراب كاتبها من «الإنسان» وفهم تجربته مع الحياة والموت والجوع والظلم، واختبار الألم والتّضحية، وفي هذه الثنائيات تبرز قيمة الواقع الذي تفرضه الحياة حين تخضع الجميع لمنطقها في زمن المحن والحروب الإرهاب والأوبئة.