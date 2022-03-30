«آفاق: الفنانون الناشئون» في بينالي البندقية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فن أبوظبي، الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، عن تنظيم معرض «آفاق: الفنانون الناشئون» في قصر كافالي فرانشيتي بمدينة البندقية، خلال الفترة من 20 أبريل ولغاية 22 مايو 2022، بالتزامن مع فعاليات بينالي البندقية 2022.

يقدم فن أبوظبي، الذي يسجّل حضوره لأول مرة في إيطاليا، مجموعة الأعمال التكليفية التي صممها الفنانون الناشئون كريستوفر جوشوا بنتون وميثاء عبدالله وهاشل اللمكي، خلال دورة فن أبوظبي 2021، تحت إشراف القيمين الفنيين سام بردويل وتيل فيلراث، المؤسسين الشريكين لمنصة التقييم الفني متعددة التخصصات «آرت ري أوريانتد».

وتوجّه مبادرة «آفاق: الفنانون الناشئون» الدعوة للقيمين المحليين والدوليين لاختيار مجموعة من الفنانين الناشئين المقيمين بدولة الإمارات والتعاون معهم ضمن برنامج فني على مدار العام، مقدماً بذلك فرصة رائعة أمام الجيل الجديد من المبدعين والفنانين لاكتساب المهارات وصقل ممارساتهم الإبداعية بتوجيهات وإرشادات هؤلاء القيمين الفنيين. ويحظى الفنانون المشاركون بالدعم المالي والتوجيهي لترجمة أفكارهم الإبداعية إلى أعمال جديدة يتم عرضها ضمن فعاليات فن أبوظبي، وبالتالي إضافة المزيد من النجاحات والإنجازات إلى مسيرتهم الفنية.

وقالت ديالا نسيبة مديرة معرض فن أبوظبي: «يواصل فن أبوظبي التزامه بتمكين الفنانين من أجل تطوير ممارساتهم الفنية، عبر إتاحة الفرص التي تدعم مسيرتهم المهنية وتعزز حضور أعمالهم دولياً. ويحظى برنامجنا السنوي ‹آفاق: الفنانون الناشئون› بتمويل من المبادرة الداعمة للفن والثقافة التي تم إطلاقها مؤخراً تحت عنوان ‹أصدقاء فن أبوظبي›، لنستمر في تمكين الجيل الناشئ من الفنانين والمبدعين المقيمين بدولة الإمارات عبر منصّة دولية منقطعة النظير، والفضل يرجع إلى أصدقاء فن أبوظبي. ونحن سعداء باستضافة كريستوفر جوشوا وميثاء عبدالله وهاشل اللمكي وتقديم أعمالهم مرة أخرى، ولكن هذه المرة في البندقية».

ويقدم الفنان كريستوفر بنتون في المعرض أعمالاً فنية بعنوان «العام كان حديقتي»، التي تنصهر في مكوّناتها مفاهيم الأعمال التركيبية والنحتية، حيث تطل شجرة نخل تحمل العديد من الدلالات التي تدور حول موضوعات منها الهجرة واقتصادات العمل وتاريخ الاسترقاق. وستكون القطعة الرئيسية في معرض الفنان بعنوان «هجرة النباتات»، وهي عبارة عن شجرة نخل يبلغ طولها 3 أمتار تقريباً معلقة في الهواء.

أما الفنانة ميثاء عبدالله فتقدم عرضاً فنياً بعنوان «على مسافة قريبة جداً من الشمس»، الذي تلتقي فيه أشكال العرض المصوّر مع اللمسات الفنية النحتية، معتمداً على القماش والصور الفوتوغرافية. وهي تحاول أن تستكشف آراءها ومفاهيمها حول ملامح الطبيعة البرية للمرأة التي لطالما حاول المجتمع في كثير من الأحيان ترويضها، متبعة في ذلك منهجية شاملة تمتزج فيها قصص وأبعاد مختلفة مثل الطبيعة البشرية البرية، والصورة الأولية للطابع النفسي النسوي، وصفات الحيوانات البرية التي يصعب ترويضها.

بينما يقدم الفنان هاشل اللمكي أعمالاً نحتية ولوحات قماشية بعنوان ‹نبتون›، تأخذ مشاهديها على متن رحلة لاستكشاف عوالم الطبيعة والواقع والخيال، بهدف إظهار الفكرة المتمثّلة في ندرة الموارد الطبيعية ومدى تأثير مثل هذه التحديات على النفس البشرية.

تأتي استضافة معرض «آفاق: الفنانون الناشئون» للمرة الثانية خارج حدود الإمارات، بهدف تمكين الفنانين الناشئين المقيمين بدولة الإمارات وتعزيز حضورهم في المحافل والميادين الثقافية الدولية، استكمالاً لمسيرة النجاح التي بدأها فن أبوظبي العام الماضي حينما تعاون مع «كرومويل بليس» لاستضافة معرض «آفاق: الفنانون الناشئون» في المملكة المتحدة. ويُعد بينالي البندقية منصّة مثالية لاستعراض أعمال الفنانين الواعدين وإتاحة الفرصة لهم للتواصل مع خبراء الفن والثقافة، بمن فيهم هواة الجمّع وعشّاق الفنون وزملاؤهم من مجالات الفن المختلفة.

تجدر الإشارة أنه سيتم عرض أعمال برنامج «آفاق: الفنانون الناشئون» في قصر كافالي فرانشيتي بمدينة البندقية خلال الفترة بين 20 أبريل و22 مايو 2022. وسيعود فن أبوظبي إلى منارة السعديات مرة أخرى خلال الفترة ما بين 16 و20 نوفمبر 2022.