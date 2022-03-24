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ثقافة
«كُتاب الإمارات» يناقش المشاريع القرائية
«كُتاب الإمارات» يناقش المشاريع القرائية
24 مارس 2022 23:10

سعد عبد الراضي (أبوظبي)
نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، فرع أبوظبي، ضمن برنامجه في شهر القراءة،، جلسة حوارية بعنوان «مشاريع القراءة، أسباب النجاح والاستمرار»، شارك فيها: الكاتبة والمترجمة باسمة المصباحي، مؤسسة مبادرة «ألف.. ياء» القرائية، وعضوين من أعضاء المبادرة، هما هشام السبع، وإسراء الحضرمي، وأدارت الحوار الكاتبة والروائية آن الصافي.
وتناولت الجلسة الحوارية مبادرة «ألف.. ياء»، وبداياتها، وكيفية انتشارها، من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور.
كما بيّن المشاركون في الجلسة أيضاً أهمية الانضمام إلى النوادي القرائية، وما تحقق لهم من فوائد عديدة، سواء في مجال التنوع القرائي أو غيره من الجوانب التي تخص القراءة، حيث تحرض المبادرة على قراءة الكتب على اختلاف الموضوعات التي تطرحها، وكذلك فيما يخص المنافع التي تعود على القارئ كطرح الأفكار حول الكتاب، وتقبل وجهات النظر حوله، والنقاش بشكل موضوعي حول المقروء بشكل عام.
كما استعرض المشاركون طرق التحفيز وآلية المشاركة في المبادرة، والطريقة الانتخابية لاختيار الكتاب المقروء كل شهر، وطبيعة مجتمع المبادرة الذي يمزج بين قراءة الكتاب، واستضافة الكاتب ومحاورته حول المحتوى، واختتمت الجلسة الحوارية بمداخلات من الجمهور، وقدم مداخلات مهمة حول المشروع كل من الكاتب والروائي علي أبو الريش، والكاتب عبدالله الكثيري، والشاعر عبدالله المنهالي.

اتحاد كتاب وأدباء الإمارات
أبوظبي
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