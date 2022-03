جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن قوائمها القصيرة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن قوائمها القصيرة في فروع «الترجمة»، و«الثقافة العربية في اللغات الأخرى»، و«النشر والتقنيات الثقافية»، للدورة السادسة عشرة، حيث اشتمل فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى على ثمانية أعمال، وثلاثة أعمال مترجمة وثلاثة دور نشر مرشحة في فرع النشر والتقنيات الثقافية.

وتضمنت القائمة القصيرة لفرع «الترجمة» ثلاثة أعمال تم اختيارها من أصل عشرة أعمال في القائمة الطويلة، وشملت هذه الأعمال كلاً من كتاب «نشأة الإنسانيات عند المسلمين وفي الغرب المسيحي»، للكاتب جورج مقدسي، الذي ترجمه الدكتور أحمد العدوي من مصر، وأصدرته مدارات للأبحاث والنشر في عام 2021، (وهو مترجم من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية)،

وكتاب «رذائل المعرفة - بحث في الأحكام الأخلاقية الفكرية»، للكاتب باسكال إنجل، الذي ترجمه الدكتور قاسم المقداد من سوريا، وأصدرته دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع عام 2021، (وهو مترجم من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية)، إلى جانب كتاب «فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان»، للكاتب ابن رزين التجيبي، الذي ترجمته إلى اللغة الإنجليزية نوال نصر الله من العراق/الولايات المتحدة الأميركية تحت عنوان: Best of Delectable Foods and Dishes from al-Andalus and al-Maghrib: A Cookbook by Thirteenth-Century Andalusi Scholar Ibn Razīn al-Tujībī، الذي أصدرته دار بريل للنشر عام2021.

وشملت القائمة الخاصة بفرع «الثقافة العربية في اللغات الأخرى» الكتب التالية في اللغة الإنجليزية: كتابا (إيحاء العلوم: العلوم الطبيعية في الإسلام في المغرب في القرن السابع عشر) للكاتب جاستن ستيرنز من الولايات المتحدة الأميركية، الصادر عن دار نشر جامعة كامبريدج في 2021، وكتاب (ألف ليلة وليلة في ثقافات العالم المعاصر: التسليع العولمي والترجمة والتصنيع الثقافي)، للدكتور محسن جاسم الموسوي من العراق/ الولايات المتحدة الأميركية، الصادر عن دار نشر جامعة كيمبريدج في 2021، إلى جانب كتابين باللغة الفرنسية، وهما: (كتاب ابن سينا، النبوءة وحكومة العالم)، للكاتبة مريم سبتي من فرنسا، الصادر عن إصدارات دو سيرف في 2021، وكتاب (رؤى متقاطعة حول قصر الحمراء)، للكاتب إدهم إلدم من تركيا، الصادر عن دار نشر بيل ليتر في 2021.

كما تضمنت القائمة القصيرة لفرع «الثقافة العربية في اللغات الأخرى» كتاباً باللغة الألمانية، وهو (الألمان والشرق – الافتتان والاحتقار وتناقضات عصر التنوير) لجوزف كروتورو من ألمانيا، الصادر عن كارل هانسر فيرلاغ في 2018. وكتاباً باللغة الإسبانية، وهو (عطر الوجود: الصوفية واللاثنائية عند ابن عربي المُرسِيّ) لفيرناندو مورا من إسبانيا، الصادر عن الموثارا في 2019، وكتاب (سرياليات عربية 1938-1970.. السريالية والأدب العربي في مصر وسوريا ولبنان) باللغة الإيطالية لأرتورو موناكو من إيطاليا، الصادر عن منشورات معهد الشرق كارلو ألفونسو نللينو في 2020. فضلاً عن كتاب (المعجم التأثيلي للمفردات العربية القديمة بناءً على نصوص مختارة من الشعر الجاهلي) باللغة الروسية لآنا بيلوفا من روسيا، الصادر عن معهد الدراسات الشرقية لدى الأكاديمية الروسية للعلوم في 2016.

وتضمنت القائمة القصيرة لفرع «النشر والتقنيات الثقافية»، كلاً من: مكتبة الشباب الدولية في ميونيخ - ألمانيا، ومكتبة الإسكندرية - مصر، ودار سندباد للنشر في فرنسا. وسيتم الإعلان لاحقاً عن القوائم القصيرة لباقي فروع الجائزة.

يذكر أنّ فرع «النشر والتقنيات الثقافية» قد استقبل 91 ترشيحاً خلال الدورة السادسة عشرة للجائزة، فيما استقبل فرع «الترجمة» 148 ترشيحاً خلال الدورة الحالية، بينما استقبل فرع «الثقافة العربية في اللغات الأخرى» 188 ترشيحاً هذا العام.