افتتاح معرض «ديالوج» في «العويس الثقافية»

دبي (الاتحاد) افتتح عبد الغفار حسين عضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن العويس الثقافية بحضور سعادة عبد الحميد أحمد الأمين العام للمؤسسة معرض «ديالوج» الفني، الذي تنظمه مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بالتعاون مع مجموعة سولانا للفنون، في قاعة المعارض الكبرى بالمؤسسة.حضر الافتتاح هولجر ماهنكه القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي، وعصام علي زينهم الملحق الإداري في سفارة جمهورية مصر العربية في أبوظبي، وجمهور كبير من الشخصيات العامة ومتذوقي الفنون التشكيلية، وقد تجول الحضور في أروقة المعرض، حيث استمعوا إلى شرح من كل فنان عن طبيعة عمله، كما رافقت فعاليات الافتتاح معزوفات موسيقية شرقية قدمه العازفان رامي هاني فرج وعدي أيمن السليمان. وفي ختام الجولة بالمعرض قدم عبد الحميد أحمد، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، درعاً تذكارية لمنسق المعرض الفنان عمر عزيز، وقدم له الشكر على جهوده، كما شكر الفنانة سمر كمال التي ساعدت في التنظيم، وكذلك جميع الفنانين المشاركين. وعلى هامش معرض ديالوج نظمت المؤسسة ندوة فنية بعنوان «التشكيل المصري المعاصر في نصف قرن»، شارك فيها كل من د. ناصر الجيلاني فنان تشكيلي وخبير إدارة وتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم بالإمارات العربية المتحدة، والدكتورة زينب سلامة أستاذة النحت في كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، حيث قدما شرحاً وافياً عن الحركة التشكيلية في مصر عبر نصف قرن، وطافا على جوانب كثيرة من الفنون التشكيلية، مروراً بالأسماء الكبيرة التي ساهمت في تعزيز دور الفن في المجتمع. وفي ختام الندوة دار حوار مع الجمهور عن قضايا فنية مست الذائقة العامة، وكيف تتردى أو كيف تتعزز لدى شريحة منتجي الفن الشباب، وماهي آلية النهوض بالفن، وما هو دور المدرسة لتثقيف المجتمع بقيمة الفن في سن مبكرة. ثم قدم عبد الحميد أحمد الشهادات القديرية لكل من د. ناصر الجيلاني ود. زينب سلامة وشكرهما على المعلومات القيمة التي قدماها للجمهور.