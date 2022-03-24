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ثقافة
«طلاب الإمارات» يزورون معرض كتاب شرطة أبوظبي
«طلاب الإمارات» يزورون معرض كتاب شرطة أبوظبي
24 مارس 2022 20:46

أبوظبي (الاتحاد)
زار طلاب مدرسة الإمارات الوطنية معرض الكتاب، الذي تنظمه لجنة الأدباء والقراءة بشرطة أبوظبي، في مبنى أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، للعام الثالث ضمن مشاركتها في فعاليات شهر القراءة 2022.
واطلع الطلبة على الكتب المتنوعة في المعرض، التي تنوعت بين العلمية والثقافية والاجتماعية والأدبية والإدارية والقصصية لتناسب كافة الأذواق، وشاركوا في الحلقة النقاشية وجلسة العصف الذهني التي عقدتها لجنة الأدباء والقراءة للتحاور حول أهمية القراءة في صقل المهارات، وتنمية القدرات الفكرية والمعرفية واللغوية، وتحفيزهم ليكونوا طلبة ملهمين ومبدعين والتعرف على أفكارهم ومقترحاتهم حول الكتب والقراءة.
وعقدت مديرية المرور والدوريات محاضرة للطلبة، لتعريفهم بأهمية الالتزام بقوانين المرور وجهودها في تعزيز السلامة المرورية، وتجنب وقوع الحوادث المرورية.
كما تعرف الطلاب على جهود مركز التدريب الافتراضي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، الذي يقدم أعلى مستويات الجودة في برامج التدريب والتمارين والتثقيف الافتراضية للمنتسبين وأفراد المجتمع.
وأعرب الطلاب عن سعادتهم بتجربة الرحلة الافتراضية للتعرف إلى مشروع متحف المربعة، وجهاز التجديف الثابت، وغيرها من المشاريع والتطبيقات المبتكرة بالمركز، ولعبة مغامرات السلامة، ونظام محاكاة القيادة الآمنة، وميدان الرماية الافتراضي، وأنظمة التدريب عن بعد بالتعاون مع مختلف الإدارات بشرطة أبوظبي.
وفي نهاية الزيارة قدم مركز الخدمات المشتركة في الأكاديمية الهدايا للطلاب، الذين أعربوا عن شكرهم لشرطة أبوظبي، مؤكدين استفادتهم من المعلومات القيمة التي اكتسبوها خلال الزيارة.

الطلاب
مدرسة الإمارات الوطنية
شرطة أبوظبي
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