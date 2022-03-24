الرسامون الإماراتيون يجذبون جمهور «بولونيا لكتاب الطفل»

تحمل إمارة الشارقة ضمن برنامج مشاركتها ضيف شرف «معرض بولونيا لكتب الطفل»، أعمال نخبة من أبرز فناني ورسامي كتاب الطفل الإماراتيين إلى المعرض، وتقدمها في معرض جماعي خاص يكشف راهن الحراك الفني في الإمارات، ويعبر عن واحدة من محاور صناعة كتاب الطفل الإماراتي والعربي.
ويوضح المعرض، الذي يجمع مختارات فنية لـ 20 فناناً وفنانة، خصوصية التجربة الفنية الإماراتية، وفرادة الأسلوب والتقنيات التي يوظفها الفنان الإماراتي لتقديم حكايات وكتب الأطفال، فتظهر في المعرض توظيف مختلف تقنيات الكولاج، والرسم بالفحم، والباستيل، وتبرز مهارات استخدام الحبر على الورق، وتوظيف الوسائط المتعددة في بناء وتجسيد شخصيات حكايات الأطفال.
ويقدم المعرض الذي حمل عنوان «انعكاس في العمق»، وجاء اختيار تقديمه في القاعة الرئيسية على مدخل أرض المعارض البولونية، أعمال كلٍ من الفنان ناصر نصر الله، وخالد البنا، وخالد المزينة، ووفاء إبراهيم، وعائشة البلوشي، وعليا البادي، وعمار العطر، وأسماء الحسيني، وأسماء بن كلبان، ومريم الشامسي، وبدور المهيري، وإيمان الرئيسي، وفاطمة العامري، وخديجة الملا، ولطيفة الكتبي، ومريم البينالي، وميثاء الخياط، وسلامة النعيمي، وسناء الفلاسي، وشيخة الشامسي.
وتظهر في المعرض الهوية الإماراتية الأصيلة بشخصيات أبطال الحكايات وألوانها، وتعابيرها، إذ حملت بعض أعمال الفنانين ألوان الأثواب النسائية الإماراتية التقليدية، وبرزت في البعض الآخر رمزية البرقع، وتكوينات البحر، والصحراء، والسفن، وغيرها من الملامح التي تكشف هوية التجربة الفنية الإماراتية.