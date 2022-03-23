جامعة الإمارات تفتتح وحدة الفنون بالتعاون مع «أبوظبي للثقافة»

العين (وام)

افتتح معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، ‏الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وحدة الفنون في الجامعة، بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ‏وجامعة نيبارا -أسبانيا، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور غالب ‏الحضرمي البريكي مدير الجامعة بالإنابة، وعدد من القيادات ‏الأكاديمية، وممثلي المؤسسات الثقافية والفنية بالدولة. ‏

وأكدت الأستاذة الدكتورة عائشة سالم الظاهري، النائب المشارك ‏لشؤون للطلبة، أن إطلاق وحدة الفنون يأتي في إطار تكامل ‏العملية التعليمية وإعداد الطلبة من مختلف الجوانب، وكذلك ‏الحرص على إثراء الحياة الجامعية للطلاب، من خلال أنشطة ‏نوعية لاصفية، تكون رافدة ومحفزة للطلبة خارج قاعات ‏المحاضرات الأكاديمية، مما يسهم في إتاحة الفرصة أمام الطلبة ‏لإطلاق المواهب الفنية ورعايتها وصقلها إضافة للمخرجات ‏الأكاديمية.

‏وأضافت أن وحدة الفنون تختص في تعزيز دور الفنون في مد ‏جسور الثقافة، لتكون للجامعة وجهة حضارية للحوار الثقافي باسم ‏الفن، عن طريق تنظيم الندوات والملتقيات بالتعاون مع المؤسسات ‏والهيئات الثقافية داخل وخارج الدولة، وكذلك تسليط الضوء على ‏كافة المجالات الفنية ورفع مستوى الوعي بها، والإسهام في اتساع ‏الفن وممارسته، وبناء مجتمع مستدام يعكس ثراء التنوع الثقافي في ‏الدولة. ‏وأشارت إلى أهمية التعاون المشترك مع مجموعة أبوظبي للثقافة ‏والفنون كشريك استراتيجي، حيث حرصت المجموعة على توفير ‏الدعم الكامل لمتطلبات الوحدة والتي تلبي الارتقاء بالذائقة الفنية ‏لدى الطلاب، والكشف عن مواهبهم وإبداعاتهم الفنية، توازناً مع ‏الابتكارات العلمية الأكاديمية.

من جانبها، أكّدت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي ‏للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، أهمية ‏مبادرة إطلاق وحدة الفنون في قطاع شؤون الطلبة بجامعة ‏الإمارات في العين. وقالت: «بدأت شراكتنا ‏الاستراتيجية مع الجامعة منذ العام 2009، في إطار رؤيتنا لتحفيز ‏الإبداع لدى شباب وطلبة الإمارات، وتشجيعهم على التخصص في ‏مجال الصناعات الثقافية والفنون، واليوم ندعم مبادرة الجامعة ‏لافتتاح وحدة الفنون كمنصة تسهم في الارتقاء بالذائقة الفنية لدى ‏الطلبة، وتعريف المجتمع المحلي بالفن وتجاربه وتطوره، وبعض ‏أبرز رموزه من الفنانين الإماراتيين».‏ وأضافت: «تمثّل هذه المبادرة خطوة مهمة في سعي ‏الجامعة ليكون لها باع أكبر في تعزيز الحركة الفنية في الدولة، ‏بالتعاون مع جامعة نيفارا الإسبانية العريقة والرائدة في مجال ‏الفنون، إذ تمتلك متحفاً يتضمن مجموعة من أكبر مجموعات الفن ‏المعاصر في إسبانيا، وتشمل أعمال بابلو بيكاسو واسيلي ‏كاندينسكي، من بين الفنانين الآخرين، إلى جانب الحوار الجاد الذي ‏تخلقه وحدة الفنون عبر الندوات الحوارية، وتبادل الخبرات ‏والاستفادة من التجارب المتميزة في مجال الفنون».

جدير بالذكر أن فعاليات افتتاح وحدة الفنون تستمر على مدار يومين، وتتضمن إقامة ورش تدريبية في الفنون التشكيلية والنحت، ‏وتقديم الفقرات الفنية الموسيقية لفنانيين ومختصين من داخل وخارج ‏الدولة.‏