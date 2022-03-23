ذكورية الفكر الفلسفي.. أين مُحبّات الحكمة؟

د. عزالدين عناية

مع بداية إعداد هذا المقال سألت طالباتي وطلابي في قسم الدراسات الشرقية في جامعة روما في إيطاليا ذكرَ أسماء فيلسوفات نساء، سواء من القديمات أو الجديدات. لم يتجاوز ما ذكروه معاً اثنتين: حنة أرندت وسيمون دي بوفوار، وإن ذكروا العديد من الشاعرات والكاتبات على أنهنّ شاعرات فيلسوفات أو روائيات فيلسوفات، وفي المجمل حصلَ الاتفاق على المذكورتين أرندت ودي بوفوار. وليس الأمر عائداً لفقدان المرأة المفكّرة في تاريخنا، ولكن لغياب هذا المبحث في بيداغوجيا التعليم، الأمر الذي طمس من الذاكرة الجماعية شقّاً واسعاً من النساء.

فقد لاحَقت المرأة تقوّلات مؤذية عبر التاريخ أضرّت بوجاهتها، وحالت في غالب الأحيان، من دون لحاقها بالرجل في المجالات المعرفية والفلسفية، على غرار كون المرأة هستيرية و«شيطانية» وغير ذلك من التُّهم الآثمة، وأن تلك المعارف الحِكمية والمعرفية تتطلّب الحصافة والتروّي، وهو ما أبقى المرأة طيلة عهود على هامش مؤسسة التعلم وتقلّد مهام التعليم، وعلى هذا الأساس لم تشغل حيزاً في تاريخ الفكر الفلسفي. وإلى اليوم ما فتئ الوسط الأكاديمي فضاء ذكورياً بامتياز، سوى في بعض المجالات المتعلقة باللغات والآداب الأجنبية ولاسيما الشرقية منها. وربما في الغرب يندر العنصر الأسود المدرّس في الجامعات وبالخصوص من النساء السوداوات، فلا تزال بُنى بالية متحكمة بالأكاديميا الغربية رغم خوض نضالات من أجل التحرر. وبرغم أن الجامعات تُعدّ الفضاء الأمثل لطرح النقاش الفلسفي الجاد، والحاضنة للأفكار الجديدة، وإجراء الأبحاث المعمقة، فإنها لم تفسح بعدُ للمرأة المكانة اللائقة.

المرأة الفيلسوفة

وأعود إلى جوهر الإشكال الذي طرحناه، حيث لا يعترف كثير من الدارسين بالمرأة الفيلسوفة، بفعل طبيعة التكوين الدراسي السائد الذي انطبع في العقول، والحال أن المرأة المفكرة صنو الرجل منذ القدم. فلو سألت جامعيينا اليوم رأيهم في سيمون دي بوفوار سيصنّفها كثيرون في خانة الكاتبة الروائية، ومن النادر أن تفوز بنعت الفيلسوفة أو إحدى رائدات الفلسفة الوجودية، ولعلّ حنة أرندت من بين قليلات ممن نجون من ذلك التصنيف المستبطن للدونية، وغلب عليهن الملمح الفلسفي.

ومن ثَمّ فالأمر المهمّ اليوم، كما تقول ماورا غانشيتانو، هو إعادة كتابة تاريخ الفلسفة المفعم برائحة الذكورية، وبيان ما حدث في ثناياه من طرد تعسّفي للمرأة بشكل فاضح. فليس الأمر تنكراً أو خيانة لكبار الفلاسفة والمفكرين، بل محاولة لردّ الاعتبار للمهمَّش واستحضار المغيَّب. وليس عالَماً صائباً ذلك العالَم الذي يصدّ شقاً واسعاً من أفراده عن التفكر، رغم التبجح بوصول المرأة إلى مراتب عليا في شتى المجالات والميادين.

ويصادفنا في كتاب «الجمهورية» موقف لافت لأفلاطون، يشدّد على أن النساء يضاهين الرجال، وأنّ بوسعهنّ تقلّد المناصب القيادية في المدينة المثالية. وهو بالفعل موقف طليعي ومتميز مقارنة بالمعايير السائدة عصرئذ. فهؤلاء «الملوك الفلاسفة»، كما يطلق عليهم أفلاطون، من الرجال والنساء، كلاهما معنيّ بتولي مقاليد القيادة في جمهوريته، وموكَّل بالمسار المؤدي إلى التنوير الفلسفي الأمثل. لا يزال الحلم الأفلاطوني بذلك الدور النسوي بعيداً، وقلّة من النساء ظفرن بمقام الفيلسوفات المقدَّرات وعن جدارة، كما تخبر مدوّنات تاريخ الفلسفة.

مُحبّات الحكمة

يَعرض المؤلَّف الجماعي «ملكات الفلسفة.. ميراث نساء صنعن تاريخ الفكر» (روما، 2021) قائمة طويلة من مُحبّات الحكمة: هيباتيا الإسكندرانية (350-415م)، الفيلسوفة المسلمة عزيزة يحيى الهبري، مروراً بأنجيلا دابيس، وإيريس ماريون يونغ وأخريات معاصرات. ويطنب الكتاب في عرض إضافاتهن الفكرية وطروحاتهن الفلسفية، التي لم تجد الحظوة اللازمة بين النساء والرجال، فالكتاب هو مقاومة هادئة للنسيان ودرءٌ للطمس العَمد المقترَف في حق المرأة.

فالسائد ضمن السياق الغربي غياب حضور المرأة في المجال الفلسفي. ونطالع في كتاب فيليب ستوكس «الفلسفة.. أهمّ 100 مفكر» اسمين علمين نسويين: ماري ولستونكرافت وسيمون دي بوفوار؛ وأما في كتاب أنطوني كليفورد غرايلينغ «تاريخ الفلسفة» فلا نعثر على أيّ ذكر لنساء فيلسوفات. وبشكل عام لا تزال الكتب المنشورة حول الفيلسوفات والمفكرات، أو المحتفية بأعمال فلسفية من إنتاج نساء قليلة، برغم الجهود المبذولة في الأوساط الجامعية لفهم إشكالية الطمس. ولذا يبقى التساؤل حاضراً حول وجود المرأة الفيلسوفة من عدمه؟ إذ يطرح العديد هذا السؤال وبدون أي خلفية أو نية محاباة أو مجافاة. وفي حال وجود نساء فيلسوفات لماذا أُدرجت قلّة منهن في كتب تاريخ الفلسفة؟ ولِم جرى التغافل عن أخريات؟ هل المجال بات مسيَّجاً بسياجات عالية، ذوقية وفكرية، تَحول من دون ولوج المرأة هذا الحيز؟

نساء مفكرات

فممّا لا شك فيه وجود حشد مهم من النساء المفكرات في التاريخ الراهن وفي التاريخ السالف، وكشف المستور عنهنّ يحتاج إلى حَفر طبقي وجندري مفصّلين. فلَم تحضر النساء في المجال الفلسفي والأكاديمي بشكل بارز لأنهن، وببساطة، حُرمن من حقّ التعلّم وأُزحن عن مهمّة التعليم في عدّة مجتمعات. وعلى ما تورده ريبيكا بوكستون وليزا وايتينغ في مقدمة كتاب «ملكات الفلسفة» أن أُولى النساء الأربع اللواتي تابعن مشوارهن الجامعي في المملكة المتحدة ونلن الإجازة، كنّ في كوليج لندن الجامعي في العام 1880. وقد كانت كامبريدج من أواخر الجامعات التي سمحت للنساء بالتردد على سائر الدروس، وحصل ذلك فقط خلال العام 1947. فعادة ما كانت الطالبات الشابات يُبعَدن أو يُرفَضن بدعوى أنهن أقلّ أهلية من الذكور أو غير قادرات على منافسة الطلاب. وأنّ التعليم الجامعي غير محبّذ للمرأة، وأن التردّد على الدرس الجامعي للإناث غير مرغوب وهو وضعٌ ساد في الغرب إلى منتصف القرن العشرين. ويعني هذا الاستبعاد المؤسساتي أن المجتمع يحدّد أدوار النساء، بما ينتهي إلى تقليص أنشطتهن الذهنية.

ورغم هذا التضييق فإنّ عدد النساء الحاصلات على الإجازة في الفلسفة، في العقود الأخيرة، يشهد تزايداً مستمراً وفي جميع أنحاء العالم، ويشهد الأمر تطوراً في كليات دراسة اللاهوت أيضاً. فحين درستُ في الجامعة الغريغورية البابوية وفي جامعة القديس توما الأكويني في روما في أواخر الألفية الثانية، كان يلفت نظري العدد الهائل من الراهبات والمتديّنات ممن ينلن سنوياً الإجازة المزدوجة في اللاهوت والفلسفة. وربما في مجالات أخرى مثل اللغات، ولاسيما اللغات الشرقية، حيث تتفوق الإناث على الذكور على مستوى العدد وعلى مستوى التكوين بشكل بارز. وأرجّح أنّ قطاع الدراسات الشرقية في الغرب، في العقود القادمة، سيكون في قبضة النساء. ومن خلال تجربتي في هذا القطاع التعليمي لا أجد تفسيراً للإقبال النسوي على هذا الحقل سوى أنّ المرأة أكثر قدرة على تفهّم المغايَرة وتقبّلها.

ولا يزال الدرس الفلسفي، في مجمله، قائماً على استعراض فلسفة مفكرين ذكور، جلّهم أموات والقليل منهم أحياء، ولا تحضر في هذا الدرس المرأة الفيلسوفة إلا بشكل نادر. وكما هو مألوف يحضر سقراط، وأفلاطون، وأرسطو، وابن رشد، والفارابي، وابن سينا، إلى أن نبلغ المحدثين والمعاصرين مثل لوك وهيوم وكانط ونيتشه وسارتر وآخرين، ولكن نادراً ما يقع التطرق إلى المرأة المفكرة وإن حضرت فبشكل عابر وخاطف. ربما حنة أرندت، المروَّجة شرقاً وغرباً، وبإصرار ثأري، باتت في العقود الأخيرة نشازاً في هذا السياق.

والإشكال المطروح أحياناً، أمام حاجة تأنيث الحقل الفلسفي، أنّ النساء بدورهن لا يقبلن عن طيب خاطر بوجود المرأة الفيلسوفة، وهذا شُغل تحرير آخر مَنوط بعملية التحرير.