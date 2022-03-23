«الملتقى الأدبي» يناقش رواية «القطائع»

فاطمة عطفة (أبوظبي) رواية «القطائع- ثلاثية ابن طولون» للكاتبة ريم البسيوني، الصادرة عن نهضة مصر للنشر، كانت موضوعاً للمناقشة أول أمس في جلسة افتراضية بصالون «الملتقى الأدبي» بأبوظبي، بحضور الكاتبة وعضوات ومتابعي الملتقى. أدارت جلسة الحوار مؤسسة الملتقى أسماء صديق المطوع، قائلة: بخصوص هذه الجلسة في شهر القراءة وشهر المرأة، نلتقي اليوم مع الروائية والأديبة د. ريم بسيوني لمناقشة روايتها الرائعة التي تستكمل فيها مشروعها الأدبي القائم على السياحة في التاريخ المصري بنصوص أدبية وحبكات روائية جميلة، وكنا قد ناقشنا معها روايتيها «ثلاثية المماليك» و«سبيل الغارق». واليوم نناقش رواية تلقي الضوء على الحياة الاجتماعية في مصر في فترة الدولة الطولونية، عبر ثلاث حكايات منفصلة متصلة، تؤطر لتلك الفترة المهمة المنسية. وأضافت المطوع موضحة أن بسيوني في رواية القطائع تكشف بعضاً من تاريخ العرب والترك على أرض مصر إبان الحكم العباسي، وكيف تفاعل معهم المصريون، مسلمون وأقباط، ليكتشف القارئ معرفة وثقافة واسعة للكاتبة بتفاصيل هذه الفترة ولنعيد معها في كل رواية اكتشاف مصر، هذا البلد الغني بتعدديته وأساطيره وحكاياته التي لا تنتهي، إضافة إلى قدرته المدهشة على احتواء وصهر القادمين إليه في سبيكة مصرية خالصة، لا شيء يشبهها إلا مصر نفسها بمساجدها ورهبانها، بالذهب المختبئ في أرضها وأسرار أهراماتها، وقدرة أهلها الفذة على اقتناص الأحلام والآمال والضحكات من قلب المعارك ومن بين الغزاة، مبينة أن ريم بسيوني تستخدم موهبتها الفذة في السرد، وخيالها الواسع وحبكاتها الشهية التي يتماهى ويتداخل فيها التاريخي بالأدبي، والإبداع بالواقع. وجاء في مداخلة د. جملة خانجي: إن خوارزمية الإبداع اللغوي من خلال توظيف 28 رمزاً نسجت المبدعة ريم بسيومي ملحمة تاريخية جاءت في تفاصيل كم متواتر من الأحداث يحركها كم متنوع من الأحلام، وتتخللها حكم وقيم وسلوكيات واختيارات فردية تعكس الطبقات النفسية والمستويات العميقة للبعد الثقافي والانفعالي لشخوص الرواية. لقد عكست أحوال النفس والذات لثنائية المرأة والرجل، الكره والحب، التسامح والانتقام، الرحمة والقسوة، العدل والظلم، البقاء والاندثار، البناء الدمار.. والكثير من ثنائيات الحياة الجدلية. وتابعت د. خانجي موضحة أن عنصر السرد الجاذب وقوة الطرح الحكيم والقدرات العالية لبنيان اللغة الوصفية، وتماسك هذا البنيان في ذهنية الروائية مع الطرح المنطقي لطرفي النقيض، جعل عامل التشويق يدفع بالقارئ أن يستمر في القراءة بشغف وتوق إلى معرفة ماذا سيحدث.