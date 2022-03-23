الخط العربي يجمع جمهور «كتاب الطفل»

الشارقة (الاتحاد)

يصطف أمام جناح إمارة الشارقة، ضيف شرف «معرض بولونيا لكتاب الطفل»، العشرات من الزوار، يقفون منتظرين التعرف عن قرب إلى تقنيات وجماليات فن الخط العربي، فلوحات كبار الخطاطين الإماراتيين والعرب التي تزين الجناح تقودهم إلى ركن خصصته الإمارة للخطاط الإماراتي خالد الجلاف. وهنا يراقب الزوار مهارته في الخط العربي، ويحصلون على أسمائهم مكتوبة بالعربية بخطوط الثلث، النسخ، الديواني.وتقدم الشارقة عمق التجربة الثقافية الإماراتية والعربية إلى العالم، وتفتح أبواب التعرف عن قرب على الموسيقى، الأدب، الفن، والتراث العربي. ويقام الركن المخصص للخط العربي بالتزامن مع عروض الفرق التراثية الشعبية، ومناقشات الأدباء والناشرين لراهن صناعة كتاب الطفل العربي. ويتحدث الفنانون عن أعمالهم في معرض مخصص لرسامي كتاب الطفل الإماراتيين.