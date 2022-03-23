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ثقافة
جماليات الخط العربي تجذب جمهور «بولونيا لكتاب الطفل»
جماليات الخط العربي تجذب جمهور «بولونيا لكتاب الطفل»
23 مارس 2022 17:49

يصطف أمام جناح إمارة الشارقة، ضيف شرف «معرض بولونيا لكتاب الطفل»، العشرات من الزوّار، يقفون منتظرين التعرف عن قرب على تقنيات وجماليات فن الخط العربي، فلوحات كبار الخطاطين الإماراتيين والعرب، التي تزين الجناح تقودهم إلى ركن خصصته الإمارة للخطاط الإماراتي خالد الجلاف، حيث يتجمع الزوار يرقبون مهارته في الخط العربي، ويحصلون على أسمائهم مكتوبة بالعربية بخط الثلث، والنسخ، والديواني.
بهذا الحضور وغيره، تقدم الشارقة عمق التجربة الثقافية الإماراتية والعربية إلى العالم، وتفتح أمامه بوابات للتعرف عن قرب على الموسيقى، والأدب، والفن، والتراث العربي، فالركن المخصص للخط العربي يقام بالتزامن مع عروض الفرق التراثية الشعبية، ومناقشات الأدباء والناشرين لراهن صناعة كتاب الطفل العربي، فيما الفنانون يتحدثون عن أعمالهم في معرض مخصص لرسامي كتاب الطفل الإماراتيين.
 

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