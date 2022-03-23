أمسية في«إمارات الرؤى» تحتفي باليوم العالمي للشعر

فاطمة عطفة (أبوظبي)

نحتفي بالشعر في يومه العالمي، وفي حضرة الشعر، هذا الكائن الجميل الذي قال فيه أدونيس: أعرف أن الشعر مفتاح ولا يفتح إلا بالكلمات، اللغة العربية التي قال فيها حافظ إبراهيم: «أَنا البَحرُ في أَحشائِهِ الدُرُّ كامِنٌ · فَهَل سَأَلوا الغَوّاصَ عَن صَدَفاتي؟» ولتَكن كلمات المتنبي مفتاحاً لهذه الأمسية: «أَنامُ مِلءَ جُفوني عَن شَوارِدِها وَيَسهَرُ الخَلقُ جَرّاها وَيَختَصِمُ». بهذه الاقتباسات الشعرية قدمت الشاعرة أمل السهلاوي ضيوف الأمسية مرحبة بكل من الشعراء شوقي بزيع، كريم معتوق، سامح كعوش، وجاءت هذه الأمسية ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض، «إمارات الرؤى 2: سرد ووعد».

ولعل أجمل احتفاء بالشعر أن يستمع جمهور الشعر ومحبوه إلى مبدعي هذا الفن الجميل وهم ينشدون قصائدهم، وفي مستهل الأمسية ألقى الشاعر شوقي بزيع باقة من قصائده، قدمها بكلمة قال فيها: إن أجمل ما نلتقي حوله هو الشعر، مشيراً إلى أجواء السعادة في الإمارات، وأنه سعيد بزيارته لأبوظبي الذي لم يزرها من 2011. وأفضل اللقاءات أن تكون على مأدبة الشعر، مشيراً إلى إعلان الإمارات وزارة للسعادة ويوماً للسعادة. وأضاف بزيع متحدثاً عن أمرين في الشعر وهما حزن المعنى وفرح التعبير، لأن جمالية الشعر عندما يذهب المعنى إلى أقصى حدود المأساة، يذهب المبنى إلى أبعد حدود الفرح فرح الخلق، فرح الانتشاء بالاستعارة فرح الجمال، لذلك عندما نقرأ قصيدة لوركا لمصارع الثيران نحن لا نشعر بالتعاسة على قدر المصارع، بقدر ما نشعر بفرح التعبير الذي اكتشفه لوركا. وقال: إن تعريف الشعر فهذا مستحيل لأنك عندما تعرف الشيء تنهيه وتضعه في إطار ضيق ومحدود والشعر أكبر من أن يسعه تعريف، الشعر هو الطريق التي تعبده اللغة ما بين الممكن والمتاح الذي يشكل بؤس الواقع وجحيمه، وما بين المتخيل الذي يشكل الأفق والمحلوم به والفردوس الموعود، إذ أن الشعر بين الفردوسين يأتي الشعر لكي يعبد هذه المسافة بالاستعارة بالتشبيه بالمخيلة كما نيرودا يعرف الحب بأنه هزيمة بين جسدين في قطاف العسل، ويمكن للشعر أيضاً أن يكون هزيمة الشاعر الإنسان، لكن مقابل انتصار الشاعر الراعي والحالم بوصفه كشافاً للمستقبل وكل ما يتصل بالمستقبل هو انتصار للمعنى الإنساني بالوعد والفرح. ومن قصيدة لأمه جاءت بعنوان: «كأني ما زلت أعدو هناك»، جاء فيها: «أسوغ للذكريات التي تعتني باصفراري/ مراراتها المزمنة/ كأني منذ خمسين عاماً/ أمني طواحين رأسي بإغفاءة فوق صدرك/ هل تذكرين ابتسامتك الغامضة؟

بينما رد كريم معتوق على تعريف الشعر بأبيات قصيدة للأم يقول فيها: أوصى بك الله، بل أوصت بك الصحف... والشعر يدنو بخوف ألا ينصرف/ ما قلت والله يا أمي لقافية... إلا وكان مقاماً أو كما أصف/ يخضر حقل حروفي حين يجذبه... غيم لأمي عليه الطيب يقتطف». وأضاف معتوق قائلاً: إننا لسنا موكلين بتعريف الشعر، طه حسين قال: ما يخلد هو شعر، ومحمود درويش قال: أسمعني شيئاً، أقول إن كان شعراً أو لا شعراً. ومن الخطأ أن يجهد الشعراء أو النقاد أن يعرفوا الشعر. وألقى الشاعر عدة قصائد جديدة.

أما الشاعر سامح كعوش فقد أشار إلى أن الشعر اليوم هو الملاذ، ملجأ لكل من يريد أن يعبر عن حالة شعورية ما باختلاف الأشكال، لذلك مهما تعددت الأشكال فالشعر واحد، الشعر هو ذلك الأمل بالمستقبل، هذا النزوع المتجدد والدائم إلى الفرح، نزوع لا ينتهي ولا يتوقف بل يستمر ويتجدد. الشعر بالنسبة لنا هو الفن والموسيقى هو الأداء بكل أشكاله، الشعر هو رديف لكل جمال في الحياة. ثم ألقى كعوش قصيدة بعنوان «تحضر الأم» جاء فيها: «ليس دمعي وارتحالي عن هواها... بل لأني ليس لي قلب سواها/ ليس لي حين تراني غير عين... دمعها يطفي حريقا من جواها». كما ألقى قصيدة في رثاء الشاعر محمود درويش.

وبهذه المناسبة، قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «نحتفي بالشعر في يومه العالمي، الحادي والعشرين من مارس/ آذار من كُلِّ عام، إيماناً بما يمثّله من تعبير خلّاق عن الهوية الثقافية واللغوية معاً، ومن وعاء للقيم الإنسانية التي تتقاسمها الشعوب، مُحوِّلاً كلمات القصائد الفريدة إلى حافزٍ كبيرٍ للحوار والسلام».