«كتاب الإمارات» ينظم أمسية احتفالية بالشعر

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بقاعة أحمد راشد ثان، في مقره الرئيس بالشارقة، أمس الأول، أمسية شعرية بمناسبة اليوم العالمي للشعر استضاف فيها مجموعة من الشعراء قدمتهم الشاعرة والإعلامية شيخة المطيري.

وقدم الدكتور عبد الحكيم الزبيدي قراءة شعرية حول كتابات الشاعر الدكتور شهاب غانم، مستلهماً فيها ملامحه الخاصة في الكتابة ومميزات قلمه الشعرية وتشكيله في قصيدته، قدمته الشاعرة العراقية ساجدة الموسوي وعرج الزبيدي على بعض قصائد الشاعر شهاب غانم من بينها قصيدة «الفراشة»، ثم قرأت الشاعرة سميحة التميمي مجموعة من قصائدها التي اتسمت بالتدفق وحسن التنقل في التشكيل الشعري بين القوافي بخفة ومهارة. وقرأ الشاعر حسن النجار مجموعة من القصائد الجميلة المكتظة بالصور العميقة واللغة الدالة الرشيقة.

أما الشاعرة العراقية ساجدة الموسوي فقد ألقت مجموعة من قصائدها وكان من بينها قصيدة أهدتها لأبيها، الذي تقول عنه إنه كان دائماً يقلق عليها عندما يهاتفها، فتخبره أنها تعيش في أجمل وطن، كما قرأ الشاعر فوزي صالح بأداء أنيق مجموعة من قصائده المنسابة في تشكيلها الشعري، وشارك كذلك الشاعر الدكتور طلال الجنيبي بمجموعة من قصائده المحكمة في البناء والطرح واللغة.

وفي نهاية الأمسية قامت صالحة غابش، رئيس اللجنة الثقافية باتحاد كتاب وأدباء الإمارات، بتقديم الشكر للشعراء المشاركين، مباركةً للشعراء في كل مكان بمناسبة اليوم العالمي للشعر.