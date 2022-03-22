احتفاء بالإمارات في «بولونيا لكتاب الطفل»

بولونيا (الاتحاد)

بحضور شخصيات دبلوماسيّة، وممثلي كبريات المؤسسات الثقافيّة، وأعلام الأدب والفن الأوروبي، رفعت مدينة بولونيا الإيطالية، علم دولة الإمارات العربية المتحدة، معلنةً احتفاءها بإمارة الشارقة ضيف شرف الدورة الـ 59 من «معرض بولونيا لكتاب الطفل»، ومقدمة تجربة الإمارة ومشروعها الثقافي الذي يمضي برؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى العالم، كأنموذجٍ لمدن المعرفة، التي تحقق نهضتها الشاملة بالاستثمار في المعرفة والوعي وبناء القيم الثقافية والاهتمام بالمشتركات الإنسانيّة.

جاء ذلك، خلال حفل افتتاح المعرض، الذي يقام خلال الفترة من 21 إلى 24 من مارس الجاري، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، والشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، رئيس وفد الشارقة المشارك في المعرض، وأحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وماتيو ليبوري، عمدة بولونيا، وجانبيرو كالزولاري، رئيس معرض بولونيا الدولي للكتاب.

وقالت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، خلال كلمتها: «خلال العامين الماضيين، أدرك العالم أهمية صناعة النشر، وحرصنا على أن نكون أحد مصادر العون والسلامة والأمان لملايين الأطفال والقراء في عالم شهد انتشار التحديات بسبب جائحة (كوفيد-19).

وتابعت الشيخة بدور القاسمي: «يشرفني أن يتم اختيار الشارقة ضيف شرف دورة العام الجاري من المعرض، ومعاً سنواصل بناء جسور التفاهم والحوار والتبادل الثقافي».

بدوره، رحب جانبيرو كالزولاري رئيس المعرض، بإمارة الشارقة وممثلي مؤسساتها الثقافية، للنهوض بالحراك الثقافي الإماراتي والعربي، مؤكداً أن الإيطاليين يتطلعون للتعرف من قرب على واقع الحراك الأدبي في الإمارات والعالم العربي، وأنهم فخورون باستضافة إمارة تعد اليوم واحدة من مراكز صناعة الإبداع والمعرفة في العالم.