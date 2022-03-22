«أبوظبي للغة العربية» يُعلن تشكيل لجنته العلمية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن تشكيل لجنته العلمية لعام 2022، برئاسة الدكتور علي بن تميم، رئيس المركز وعضوية نخبة من كبار العلماء والخبراء والباحثين في مجالات العمل الثقافي، ما يعزز مكانة المركز وحضوره محلياً وعربياً وعالمياً.

أعضاء اللجنة

تضم اللجنة العلمية لهذا العام كلاً من الدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية في جمهورية مصر العربية، والدكتورة هنادا طه، التي تشغل حالياً كرسي الأستاذية في اللغة العربية بالإضافة إلى كونها العميد المساعد للبحوث والتطوير في كلية التربية في جامعة زايد، والدكتور فيتالي نعومكن من روسيا الاتحادية، وهو واحد من الوجوه اللامعة في مدرسة الاستعراب الروسية المعاصرة ومدير معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، والدكتور بلال الأرفه لي، أستاذ كرسي الشيخ زايد للدراسات العربيّة والإسلاميّة ورئيس دائرة العربيّة ولغات الشرق الأدنى ومحرر مجلة الأبحاث في الجامعة الأميركيّة في بيروت، والدكتورة وين -شين أويانغ، أستاذة الأدب العربي والأدب المقارن، في معهد الدراسات الأفريقية والاستشراقية SOAS في جامعة لندن، والدكتورة سوزان ستيتكيفيتش، رئيسة قسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة جورجتاون - واشنطن، والمحرر التنفيذي لدراسات الأدب العربي، ودراسات بريل في سلسلة دراسات الآداب في الشرق الأوسط، والدكتور معجب الزهراني من المملكة العربية السعودية، وهو ناقد وأديب وروائي وأكاديمي ويشغل منصب مدير عام معهد العالم العربي في باريس، والدكتور خليل الشيخ، أستاذ جامعي في قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة اليرموك وباحث وناقد ومترجم، وعبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف الوطني بالإنابة من دولة الإمارات.

دعم وتعزيز «العربية»

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية «يأتي هذا الإعلان لتعزيز رؤية المركز وأهدافه، والاستفادة من خبرات كوكبة من أمهر المتخصصين في مجال اللغة العربية سعياً إلى ترسيخ حضورها محلياً وعالمياً، من خلال الاستعانة برؤاهم وأفكارهم التي ستشكل إضافة نوعية لمسيرة تطوير المركز، ونثمن كافة الجهود التي قدمتها اللجنة العلمية السابقة للمركز، والتي كان لها بالغ الأثر في ترسيخ اسم المركز منذ انطلاقته الأولى بمجالات دعم وتعزيز اللغة والثقافة العربية، وإبرام شراكات مثمرة مع كبرى المؤسسات والجهات الثقافية والمعرفية على مستوى العالم، ونتطلع إلى تحقيق المزيد مع أعضاء اللجنة العلمية الجديدة».

توصيات ومقترحات

وأضاف ابن تميم: تتضمن مهام اللجنة العلمية الجديدة مجالات عدة، منها، العمل على وضع التوصيات والمقترحات بشأن الخطط الاستراتيجية والبرامج والمشاريع والأنشطة التي يشرف عليها المركز، والتي من شأنها تطوير رؤية المركز وسياساته الخاصة بالمحتوى، والمساهمة في وضع التوصيات في مجالات النشر والمكتبات والتكنولوجيا والأنشطة والفعاليات، واقتراح الخبراء والمتخصصين لدعم وتحقيق أهداف المركز.