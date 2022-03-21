انطلاق المؤتمر الدولي الأول للمخطوطات

كشفت الجامعة القاسمية، خلال مؤتمرها الصحفي الذي عقدته، صباح أمس بمقرها في مدينة الشارقة عن اكتمال كافة التحضيرات، لإطلاق المؤتمر الدوليّ الأوّل للمخطوطات، تحت شعار «رقمنة المخطوطات الأصليّة: الواقع والمأمول» والذي ينطلق اليوم. أكدت الجامعة على أهمية عنوان المؤتمر وما يحمله من آمال وطموح في الحفاظ على المخطوطات وتبادلها وتطويع أحدث التكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على المخطوط كإرث علمي بالغ الأهمية، من خلال جلسات المؤتمر العلمي التي تقام حضورياً وعن بعد برعاية كريمة من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسميّ عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وقال الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، إنه سيقام المؤتمر بطريقة الحضور التفاعليّ المدمج باستقبال نخبة من أبرز العلماء والخبراء المتخصصين في مجال المخطوطات ورقمنتها في الجامعة، والاستماع للآخرين عن بُعد، مشيراً إلى أن الجامعة تعاونت مع عدد من المؤسسات المحلية والدولية ومن بينها أكاديمية لشبونة للعلوم في البرتغال التي لصاحب السمو حاكم الشارقة عضوية فخرية بها لتبادل الخبرات في هذا المجال والاتجاه نحو حفظ المخطوطات على البرامج العلمية وتسخير التقنية الحديثة لحفظ الخزانة العلمية المتمثلة في المخطوط متجاوزين النسخ التقليدي. واشار إلى أهمية التقنيات الحديثة في إبراز المعلومات الواردة في المخطوط بل وكشف ما كتب عليها ولو تم شطبه ومسحه في السابق مما يشكل نقلة نوعية في الحفظ والأرشفة والتداول بين الجهات المختصة. ونوه الخلف إلى أهمية المؤتمر كونه يعزز من التواصل مع العالم الإسلامي والعربي والغربي، لتعزيز التعاون المشترك وتبادل المخطوطات والحفاظ عليها مما تتعرض إليه من الطمس والعوامل الخارجية. وأفاد أن المؤتمر يعتبر جرس إنذار على أهمية تكاتف الجهود للحفاظ على المخطوط في ظل اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة بالمخطوطات وحرصه على إهداء الجامعة القاسمية ممثلاً في دار المخطوطات بتلك المخطوطات حتى تجاوزت أكثر من ألفي مخطوط، مؤكداً أن الدار أنهت 80% من رقمنتها وجاري الانتهاء منها قريباً. وأوضح الخلف خلال المؤتمر الصحفي، أن أعداد المشاركين في المؤتمر العلميّ وصل إلى مائة وتسعة وأربعين متحدّثًا وباحثاً، يمثّلون ثلاثين دولة عربية وأجنبية، إضافة إلى الإمارات البلد المستضيف، ويتوزّعون على عشرات المؤسسات العلمية الرسمية بين جامعة، ومعهد، ووزارة، وخزانة مخطوطات، ومجمع بحوث، وشركات تقنية معلومات علمية، مشيراً إلى أن الدكتور خوسيه لويس كاردوسو، رئيس أكاديمية لشبونة للعلوم في البرتغال، هو المتحدث الرئيس في المؤتمر.