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ثقافة
«مكتبات الشارقة».. تمزج المعرفة بالترفيه
«مكتبات الشارقة».. تمزج المعرفة بالترفيه
22 مارس 2022 01:16

الشارقة (الاتحاد)

تواكب «مكتبات الشارقة العامة» شهر القراءة تحت شعار «الإمارات تقرأ» بمبادرات نوعية تشكل إضافة جادة على خارطة العمل الثقافي، وتركز على الوسائل التي تشجع على القراءة، وترسخ قيم التعلم المستمر بين أفراد المجتمع، من خلال أكثر من 35 نشاطاً وفعالية تسلط الضوء على الحقول المعرفية التي يفضلها القراء، وندوات تستهدف الفئات التي تواجه تحديات في القراءة.

حول هذه الفعاليات، قالت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة: «يمثل شهر القراءة موسماً ثقافياً معرفياً يحتفي بالكتاب كمصدر لاكتساب المعارف، وهو فرصة لتعميم القراءة على فئات المجتمع من خلال برنامج متكامل وشامل، نركز من خلاله على المطالعة الفعالة والمنتجة، عبر مبادرات وأنشطة تتلاءم مع احتياجات الفئات المستهدفة، وتعزز من قيمة المعرفة والثقافة، وتسهم في ترسيخ الروابط بين مجتمع القراء والكتاب طيلة أيام العام».

مكتبات الشارقة العامة
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