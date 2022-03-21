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ثقافة
ماذا نقرأ لأطفالنا في يوم الأم؟
ماذا نقرأ لأطفالنا في يوم الأم؟
22 مارس 2022 01:16

الشارقة (الاتحاد)

مع احتفال الكبار والصغار بمناسبة يوم الأم التي تصادف 21 مارس من كل عام، تقدم «دار كلمات» التابعة لمجموعة كلمات، المتخصصة بنشر وتوزيع كتب الأطفال باللغة العربيّة، مجموعة من قصص الأطفال المصورة التي تسلط الضوء من خلال حكاياتها على طبيعة العلاقة بين الأم وطفلها من زوايا مختلفة.
تتناول القصص القيم والمبادئ التي تسعى الأم لغرسها في طفلها، وبعض المخاوف التي تنشأ لدى الأطفال حول مفاهيم الحب، والفراق، والجمال، لتعيد رسم الذكرى الأولى عن الأمهات اللواتي يمثلن مصدر الأمان، ليتعزز لدى الطفل الإدراك بأن الأم قادرة بحنانها على أن تبعث في نفسه الطمأنينة والثقة التي يحتاجها لمواجهة العالم، والقصص هي:
- قصة «ماما كبيرة» من رسوم آنا فورلاتي وتأليف عفراء حتاحت.
- قصة «أمي شنطة سفر» للكاتبة سحر نجا محفوظ 
- قصة «ميمي وأمها المشغولة» رسوم رشا منيب الحكيم تأليف فاطمة شرف الدين 
- قصة «يوماً ما» تأليف الكاتبة شيخة الزيارة ورسوم فرانشيسكا دافني فينياجا.
- قصة «كنزي الصغير» تأليف الكاتب عباده تقلا ورسوم بيتانيا زكارياس 
- قصة «كم تحبينني؟» للكاتبة فاطمة شرف الدين.

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