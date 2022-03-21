قصر الوطن.. يحتفي بـ«شهر القراءة»

بالتزامن مع شهر القراءة 2022 الذي يقام هذا العام تحت شعار «الإمارات تقرأ»، والذي يهدف إلى إعداد جيل قارئ وشغوف بالمعرفة، وترسيخ مكانة الدولة كعاصمة للمعرفة والثقافة، دعا قصر الوطن الزوار لاستكشاف ما يزخر به من وثائق ومخطوطات نادرة ومجموعة ضخمة من المراجع تصل إلى نحو 50 ألف كتاب تحتضنها مكتبة القصر والمواقع والقاعات داخل القصر، والتي تتيح للشغوفين بالقراءة التواصل مع مؤلفيهم المفضلين، والانطلاق في رحلة معرفية متكاملة عبر الثقافات والأزمنة المختلفة. يمكن زيارة «بيت المعرفة» الذي يضم معروضات وأعمالاً فنية نادرة تُلقي الضوء على الإرث الغني للمنطقة العربية، خلال الفترة من القرن التاسع حتى القرن الثالث عشر، ويحوي بيت المعرفة العديد من المخطوطات والوثائق النادرة التي تحتوي بين طياتها قروناً من الاكتشافات المذهلة والحكايات التي تخطت حدود الزمن، والتي تتيح للزوار التعرف على الإنجازات المختلفة للعالم العربي وإسهاماته في مختلف مجالات المعرفة والحضارة الإنسانية. كما تحتضن «مكتبة قصر الوطن» مجموعة ضخمة من المراجع تشمل أكثر من 50 ألف كتاب، و16 مليون وثيقة رقمية، والتي تمكن الزوار من الانغماس بسحر الثقافات المختلفة، ومعايشة الأزمنة الغابرة في مكان واحد.
وتلعب «مكتبة قصر الوطن» دوراً مهماً في إثراء شبكة المكتبات العامة في أبوظبي، بما توفره من مصادر ومراجع معرفية تغطي موضوعات مختلفة مثل التاريخ، وعلوم الأحياء، والهندسة المعمارية، وغيرها من مصادر المعرفة التي تمنح القراء تجربة غنية ومتكاملة.