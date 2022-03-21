«دبي للأسنان» ينال اعتماد اللجنة المشتركة الدولية

أعلن مستشفى دبي للأسنان، عن تلقيه اعتماد اللجنة المشتركة الدولية لجودة الرعاية الصحية للمرة الثانية على التوالي، لاتباعه أعلى المعايير العالمية لرعاية الفم والأسنان.ومنحت اللجنة غير الربحية المستشفى الاعتماد لأول مرة عام 2018، في إطار مهمتها لمنح المنشآت والمرافق الصحية العالمية، التي تلبي أعلى المعايير في مجالي جودة الخدمات وسلامة المرضى. وقالت الدكتورة خولة بالهول، مديرة مستشفى دبي للأسنان: «لقد ساعدتنا تجربة الحصول على الاعتماد من اللجنة المشتركة الدولية على تعزيز خدماتنا. كما أن الحصول على الاعتماد من هذه المؤسسة المرموقة هو شهادة على التزامنا بسلامة المرضى والتحسين المستمر لجودة خدماتنا».