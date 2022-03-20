إيطاليا تحتفي بـ«المعجم التاريخي للغة العربية»

الشارقة (الاتحاد)

حمل الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، رسالة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى المجتمع والمؤسسات الثقافية والمعرفية الأوروبية، حيث ألقى الخطاب الافتتاحي، نيابةً عن سموه، لفعاليات «المهرجان الدولي للغة والثقافة العربية»، الذي تنظمه في دورته الخامسة «جامعة القلب المقدس الكاثوليكية» في مدينة ميلان الإيطالية، وترعاه هيئة الشارقة للكتاب، ويحتفي هذا العام بـ«المعجم التاريخي للغة العربية»، الذي يتم إنجازه ويرى النور بإشراف ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة.

وقال الشيخ فاهم القاسمي خلال كلمته: «نؤكد للعالم أن الاعتزاز باللغة والهوية الوطنية والحضارية، ليس فعل انعزال، بل فعل تواصل مع الآخرين على قاعدة الاحترام والتفاهم والمساواة».

وأضاف القاسمي، أن اللغة هي مكون رئيسي في الهوية، وأنها صانعة وجدان وحاملة ثقافة وناقلة رسالة».

وأشار القاسمي، بقوله: «جسد صاحب السمو حاكم الشارقة أهمية اللغة العربية من خلال مشروع (المعجم التاريخي للغة العربية) والذي صدر منه 17 جزءاً حتى الآن، والذي يؤرخ للمرة الأولى لمفردات اللغة العربية وتحولاتها عبر 17 قرناً».

بدوره، قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، خلال كلمته في حفل الافتتاح: «نحن فخورون برعايتنا للمرة الثانية المهرجان الدولي للغة والثقافة العربية، الذي يُعد أكبر مهرجان للاحتفاء باللغة والثقافة العربية في القارة الأوروبية».

وأضاف العامري، أن اللغة العربية لم تكن يوماً لغةً معزولةً أو قاصرةً، وإنما ظلت طوال تاريخها لغة مساهمة في تاريخ الحضارة الإنسانيّة، حيث كانت البوابة التي دخل منها العالم إلى عصر الحضارة المعاصرة».

من جانبه، قال أمنتوري فانفاني، رئيس جامعة القلب المقدس الكاثوليكية: «سعداء أن تكون دورة العام الجاري من المهرجان مخصصةً للاحتفاء بالمعجم التاريخي للغة العربية، الذي عملت عليه إمارة الشارقة بدعم وإشراف صاحب السمو حاكم الشارقة، والذي يمثل اليوم منجزاً كبيراً للعالم أجمع، لما يقدمه من فتوحات جديدة في التأريخ لواحدة من أقدم وأثرى اللغات في العالم».

وقد انطلقت فعاليات المهرجان 7 مارس في مدينة ميلانو الإيطالية، ويشارك في تنظيمه معهد بحوث اللغة العربية (CARA)، ومركز خدمات اللغة بالجامعة (SeLdA)، التابعان للجامعة الكاثوليكية بميلانو، وهيئة الشارقة للكتاب.